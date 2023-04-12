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影／中國沙塵暴襲日 部分地區能見度降到5公里

中央社東京12日綜合外電報導
日本氣象廳12日在日本九州地方北部及中國地方（島根等5縣）等地觀測到來自中國的沙塵暴。圖為福岡上空出現了朦朧的天空。Getty Images
日本氣象廳12日在日本九州地方北部及中國地方（島根等5縣）等地觀測到來自中國的沙塵暴。圖為福岡上空出現了朦朧的天空。Getty Images

日本氣象廳今天上午已在日本九州地方北部及中國地方（島根等5縣）等地觀測到來自中國的沙塵暴，目前島根縣能見度已降到5公里、福岡縣降到8公里、佐賀縣等地降到9公里。

日本放送協會（NHK）、朝日電視台、每日新聞報導，今天是繼2022年3月5日後，再度在不只一處地區觀測到沙塵暴。

日本多數地區到4月13日的能見度可能不足10公里，甚至部分地方可能低於5公里。由於能見度低於5公里就可能對當地交通造成影響，氣象廳特別呼籲須留意。

氣象廳表示，福岡市今天上午9時40分已觀測到沙塵暴，水平方向能見度已降到大約8公里。廣島地方氣象台今天也在廣島市觀測到沙塵暴。

根據氣象廳預報，沙塵暴今天上午將到達北日本及西日本靠日本海側地區，接著擴散到靠各地日本海側地區。到今天傍晚時，東北地方及北海道等地的地表附近沙塵濃度將升高。

這波沙塵暴到4月13日上午將幾乎籠罩日本各地上空，預測4月14日將通過日本東方海面。

日本 沙塵暴

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