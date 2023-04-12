影／中國沙塵暴襲日 部分地區能見度降到5公里
日本氣象廳今天上午已在日本九州地方北部及中國地方（島根等5縣）等地觀測到來自中國的沙塵暴，目前島根縣能見度已降到5公里、福岡縣降到8公里、佐賀縣等地降到9公里。
12日は大陸からの黄砂が国内に飛来し、午前中、九州北部や中国地方の広い範囲で観測されています。— NHKニュース (@nhk_news) 2023年4月12日
黄砂は13日にかけて北日本や東日本の広い範囲にも飛来すると予想されていて、交通への影響などに注意が必要です。https://t.co/OTIFnA2laK#nhk_video pic.twitter.com/ouiWtwyyRp
日本放送協會（NHK）、朝日電視台、每日新聞報導，今天是繼2022年3月5日後，再度在不只一處地區觀測到沙塵暴。
日本多數地區到4月13日的能見度可能不足10公里，甚至部分地方可能低於5公里。由於能見度低於5公里就可能對當地交通造成影響，氣象廳特別呼籲須留意。
氣象廳表示，福岡市今天上午9時40分已觀測到沙塵暴，水平方向能見度已降到大約8公里。廣島地方氣象台今天也在廣島市觀測到沙塵暴。
根據氣象廳預報，沙塵暴今天上午將到達北日本及西日本靠日本海側地區，接著擴散到靠各地日本海側地區。到今天傍晚時，東北地方及北海道等地的地表附近沙塵濃度將升高。
這波沙塵暴到4月13日上午將幾乎籠罩日本各地上空，預測4月14日將通過日本東方海面。
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