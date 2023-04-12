小馬可仕開放美軍使用4戰略據點 菲政壇傳異聲

菲律賓公布可供美軍使用的4處新戰略據點後，有地方官員呼籲民眾反對美軍使用當地的據點，以免被捲入可能的台海衝突。圖為菲美陸軍3月28日進行「堅盾」（Salaknib）聯合演習。（菲律賓陸軍提供）中央社

菲律賓公布可供美軍使用的4處新戰略據點後，有眾議員 質疑，總統小馬可仕可能遭誤導而做出這項決定，還有地方官員呼籲民眾反對美軍使用當地的據點，以免被捲入台海衝突。

台灣海峽與南海緊張情勢加劇之際，菲美兩國2月初商定，在「加強國防合作協議」原有的5處軍事基地外，新增4處菲律賓戰略據點開放美軍建設權限，但在徵詢地方官員前，未公布新增據點位置。

加強國防合作協議（EDCA）使美國軍隊可在菲律賓輪駐，並在菲國基地興建設施。

馬尼拉當局3日宣布，這4處據點包括卡加延省（Cagayan）一座機場 和距台灣僅約400公里的海軍基地、鄰省伊薩貝拉（Isabela）一處陸軍軍營，以及巴拉旺島（Palawan Island）南端、面向南海的巴拉巴克島（Balabac Island）。

其中，卡加延省省長曼巴（Manuel Mamba）持續表態反對開放美軍使用當地的戰略據點。雖然菲律賓總統通訊辦公室表示，為克服部分地方政府反對開放美軍在當地的建設權限，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）親自出馬，向地方官員解釋這些新增據點的重要性，但曼巴仍堅持原本看法，希望馬尼拉當局改弦易轍，收回這項決定。

曼巴接受馬尼拉時報（Manila Times）訪問表示：「卡加延省人民必須同聲表態，反對EDCA據點。」

曼巴說，卡加延省民眾不需要戰爭，需要的是中國和卡加延省在農業方面相互了解的機會，以促進地方經濟成長。

他表示：「我不希望任何卡加延省民眾因為美國人想對中國或台灣發動戰爭而死亡或冒生命危險。讓我們起而反對它。」

曼巴說，以他一己之力無法阻止開放美軍使用卡加延省的戰略據點，因此「我們要發出強烈的聲音，反對迫在眉睫的美國、台灣和中國間的戰爭」。

針對小馬可仕10日說，菲律賓的戰略據點雖供美軍使用，但不容許從這些據點發起「任何攻擊行動」，GMA新聞網報導，菲律賓眾議院 少數黨領袖卡斯楚（France Castro）表示，小馬可仕如果不是被誤導，就是他刻意要誤導菲律賓民眾。

卡斯楚說，根據菲美「加強國防合作協議」，美方在菲律賓基地的物資專供美軍使用，美軍「擁有不受阻撓、隨時將這類預置物資從菲律賓領土撤除的權力」。