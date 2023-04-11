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丈夫比兒子小7歲…61歲美魔女曬相差32歲嬤孫戀

聯合新聞網╱即時報導
圖擷自IG
圖擷自IG

音樂人李坤城病逝，與小女友林靖恩相差40歲的「爺孫戀」再度成為焦點。無獨有偶，日本也有一對「嬤孫戀」，一名61歲的阿嬤與29歲的青年結為連理，而引人關注的不只是女方常在社群媒體上曬恩愛，還有她令人驚豔的凍齡美貌。

這對「嬤孫戀」的女主角本名「蔵田りつ子」，時常在IG上貼出她與丈夫出遊的照片，並在每則貼文中標註「相差32歲的夫婦」。她在部落格提到，自己離婚多年，一手拉拔一雙兒女長大，目前也已經當了阿嬤。事實上，她的兒子比丈夫還大7歲，她也曾分享和29歲丈夫與36歲兒子一家人的合照。

蔵田りつ子也在IG中大方談到邂逅丈夫的經過。她表示兩人第一次見面是在某間咖啡廳裡，當時丈夫返回店內來拿遺落在她座位上的手機，後來他們在電車上巧遇並認出彼此，便交換了LINE，進而交往，2年後她再婚，成為60歲的新娘。

年齡差距相當大的情侶，難免有一些關卡要克服，蔵田りつ子透露好幾次想要分手，都是靠著男方的堅持而撐住，而且男方家人也未反對兩人的婚事。至於克服年齡差距障礙的方式，她坦言一開始會很怕丈夫看到自己的皺紋，也常問為何選擇了她？但隨著交往時間久了，慢慢也不再在意這些事。

蔵田りつ子的IG上記錄了兩人從交往到結婚的時光，除了洋溢了滿滿的幸福感之外，她的美貌也引起無數網友的讚嘆，直呼看不出來已年逾60。許多人也獻上祝福，認為年紀不是問題，兩人相處融洽最重要。

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