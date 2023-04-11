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馬克宏訪問荷蘭 外界聚焦歐洲主權議題演說

中央社阿姆斯特丹11日綜合外電報導
法國總統馬克宏抵達荷蘭，展開為期2天的國事訪問。(路透)
法國總統馬克宏抵達荷蘭，展開為期2天的國事訪問。(路透)

法國總統馬克宏今天抵達荷蘭，展開為期2天的國事訪問。由於他近日有關歐洲和中國的言論掀起軒然大波，他將趁此機會設法平息眾怒。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）上周出訪中國期間接受媒體訪問時表示，在台灣議題上，歐洲務必不要當華府或北京的「跟隨者」。因此，他這趟荷蘭之行即將就歐洲主權議題發表的演說勢必受到密切關注。

這趟國是訪問是23年來首位法國總統造訪荷蘭。馬克宏與妻子碧姬（Brigitte）今天抵達荷蘭首都阿姆斯特丹時，受到荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）與王后麥克西瑪（Maxima）的迎接。

馬克宏夫婦隨後與荷蘭王室成員一同站在王宮外，立正聽取樂隊演奏法國國歌。根據一名法新社記者的說法，馬克宏的座車抵達時，現場有少數人歡呼。

美聯社報導，之後當馬克宏來到位於阿姆斯特丹歷史中心區、王宮附近的國家紀念碑準備獻花時，現場有一小群抗議馬克宏退休制度改革的人士，他們短暫高舉一面橫幅，上面用法文寫著：「我們不會被擊退」。

不過，眾人的目光仍聚焦在馬克宏關於中國的發言。法國總統府今天強調，馬克宏從未呼籲歐洲與美國和中國保持「等距」。艾里賽宮（Elysee Palace）表示：「美國是我們的盟友，我們有相同的價值觀。」

馬克宏預定今天下午在海牙的國際人權研究和政策中心「聯結研究所」（Nexus Institute）以英語發表演說，主題則是安全與經濟事務上的「歐洲主權」。

鑒於歐洲對美國政府的氣候補貼政策有所擔憂，馬克宏也將利用這場演說提出歐洲應對中國與美國的「經濟安全宗旨」。

馬克宏先前接受法國商業報紙「迴聲報」（Les Echos）與Politico等媒體訪問時表示，「我們不想在關鍵事務上依賴其他人」，他還列舉包括能源、人工智慧（AI）和社群媒體等議題。

馬克宏此行除將接受荷蘭國王夫婦國宴款待，還將赴阿姆斯特丹國立博物館（Rijksmuseum）參觀韋梅爾（Johannes Vermeer）畫展，並在一艘運河船上與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）會面。

法國與荷蘭將在明天簽署一份「創新條約」，聚焦半導體、量子物理和能源方面的合作。兩國也將努力在2024年底前完成一份國防公約的簽署。

馬克宏 社群媒體 北京

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