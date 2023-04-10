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採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

ChatGPT母公司執行長 拜會日相 表示願與官方合作

編譯易起宇／綜合外電
ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）10日和日本首相岸田文雄及其他高層會面，表示計劃在當地開設辦公室。（歐新社）
ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）10日和日本首相岸田文雄及其他高層會面，表示計劃在當地開設辦公室。（歐新社）

ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）10日和日本首相岸田文雄及其他高層會面，表示計畫在當地開設辦公室，並願和東京當局一起合作，保護用戶隱私及安全。這款軟體雖引起全球對人工智慧（AI）技術的濃厚興趣，但對其擅自蒐集個人資訊和散布錯假訊息的疑慮也與日俱增。

共同社報導，奧特曼10日在東京與日相岸田會面，此時正逢日本將於本月稍晚主辦七大工業國集團（G7）首長峰會，AI的風險料將成為G7峰會的一大議題。

義大利已暫時禁止ChatGPT ，開歐美第一槍；德國也傳出有意跟進。

奧特曼會後向記者表示，他向岸田解釋了ChatGPT的利弊，岸田也展現對AI技術的興趣。奧特曼說：「我們談論了有關這項技術好的一面，以及如何減輕壞的一面。」他也透露了近期內於日本設置辦公室的想法。

奧特曼表示願意和日本政府合作，保護用戶。他當天下午出席日本執政黨自民黨議員的討論會時表示：「AI的發展將是至今最重要的科技革命之一。當新技術崛起時，政府將扮演保護人民的角色。」

他並表示，他的公司願意和日本與其他國家合作做好這件事情。

OpenAI在去年11月推出ChatGPT，短短兩個月全球用戶估計就已超過1億人。奧特曼這回訪日，是他自從聲名大噪以來首次離開美國，並與國際領袖會談。

日經報導指出，這趟行程似乎出自自民黨的安排。自民黨的計畫團隊3月底已彙整一份有關監督ChatGPT等生成式AI技術的提案草案。該團隊期盼透過AI工具帶動經濟成長。

不過，OpenAI也正面臨來自全球各地的強大逆風。其中一項疑慮是關於其對個人資訊的處理，尤其是在歐洲地區。自民黨的提案也提到，需要透過法律和規定來處理可能的人權危害和安全風險。

生成式AI的另一項重大挑戰是有關錯假訊息的處理。雖然ChatGPT能如真人一般回答問題，但也可能基於錯誤的訓練資料，產生似是而非的答案。

AI 日本 ChatGPT

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