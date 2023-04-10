全球議員連署批馬克宏不代表歐洲 籲尊重台灣聲音

法國總統馬克宏（左）7日在廣州市松園與中國國家主席習近平（右）非正式會晤。路透

法國總統馬克宏 「歐洲不該因台灣和中國起衝突，不為美國附庸」言論引起的抨擊仍全球延燒。對華政策跨國議會聯盟今天聲明，強調馬克宏不代表歐洲且台灣人民聲音須被尊重。

馬克宏（Emmanuel Macron）訪中回程於總統專機上接受媒體訪問，表示歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，強調歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸。

馬克宏在昨天刊登的專訪中說：「歐洲人面臨的問題在於：加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，根據美國的節奏和中國的過度反應做調整。」

30多位「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）國會議員今天發出聯合聲明，強調馬克宏的涉台言論不代表歐洲，且將盡力確保北京 對台灣的進犯立場會從國際社會上收到它應得的敵對回應。

這封措辭堅定的聲明指出，IPAC成員對於馬克宏的發言感到非常失望，特別是關於「歐洲應該避免被捲入不屬於我們的衝突中－清楚指涉台海緊張局勢」。

聲明提到，「在北京增強中國南海軍事演習，並向俄羅斯侵略烏克蘭 展現持續支持之際，這是對台灣送出漠視訊號的最糟可能時機」。

議員同聲譴責馬克宏「判斷失當的言論不僅無視台灣在全球經濟中的關鍵地位，更傷害了國際社會維持台海和平數十年來的努力」，且以歷史為鑑，批評過去對威權政體的綏靖政策都沒有好結果，「很可惜總統看來沒有從過去學到教訓」。

聲明信強調，馬克宏的發言與全歐洲，乃至全球國會議員的感受都「嚴重脫節」。IPAC的30多位成員「因堅定信念而團結，深信任何片面改變現狀的企圖都必須被抵抗，且台灣人民民主的聲音必須被尊重」。

聯署信最後寫道，「總統先生，你不代表歐洲發言。IPAC將奮力確保您的評論成為民主政府的警鐘，並盡一切可能確保北京對台灣的挑釁立場，會從國際社會收到它應得的敵對回應」。

30多位連署議員來自全球15個國家，包括法國參議院外交與國防委員會兩位副主席卡迪克（Olivier Cadic）與卡托蘭（Andre Gattolin）、瑞典自由黨國會議員佛瑟爾（Joar Forssell）與市議員藍恩（Elisabet Lann）、立陶宛國會友台小組副主席莎卡琳恩（Dovile Sakaliene）與國會外交事務委員會主席帕維里歐尼斯（Zygimantas Pavilionis）。

還有歐洲議會（European Parliament）對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）、斯洛伐克籍歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）、德國議員布蘭德（Michael Brand）、烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）與議員克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi）、阿爾巴尼亞共和黨主席梅迪悠（Fatmir Mediu）等重量級議員都加入連署。

馬克宏現正於荷蘭進行國是訪問，各國議員對其「親中、打美、賣歐、輕台」言論的不解與不滿仍在持續延燒，認為他的言論不僅傷害美國、危害印太穩定，也打擊烏克蘭、分化歐洲，批評他完全臣服於極權中國的魅力攻勢之下。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）昨天的評論文章便批評，「沒人想要台灣危機，但要避免，就需要可信的威嚇力…他無用的評論將會破壞美國和日本在西太平洋對中國的威懾」。