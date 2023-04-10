消息人士：美機密外洩後 烏克蘭被迫改變軍事計畫

CNN已檢視過53件外洩文件，這些文件似乎都是在2月中至3月初製作，其中一份揭露美方一直在偵監澤倫斯基。（美聯社）

一名接近烏克蘭 總統澤倫斯基的人士告訴CNN，國防部有關西方如何援助烏克蘭反攻俄羅斯 的機密文件外洩後，烏克蘭已不得不改變部分軍事計畫。

紐約時報6日報導，美國總統拜登政府高層表示，美國和北大西洋公約組織（NATO）為烏克蘭打造的春季反攻整備計畫本週在社群媒體 流傳，內容包括西方援烏裝備時程、數量等資訊。CNN報導，美方官員持續盡速評估外洩事件相關損失。

CNN已檢視過53件外洩文件，這些文件似乎都是在2月中至3月初製作，其中一份揭露美方一直在偵監澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

美方的情治報告消息來源是訊號情報。報告當中指出，澤倫斯基2月底曾提議用無人機「攻擊位於俄羅斯羅斯托夫州（Rostov Oblast）的俄方部署位置」，因為烏克蘭並沒有能夠觸及如此遠距離的長程武器。

這份情報或許能解釋，為何政府曾公開表示不願提供烏克蘭長程飛彈系統，以免基輔用這些武器來打擊俄羅斯境內目標；儘管烏克蘭曾承諾，不會用美國提供的武器來這麼做。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）7日在社群媒體Telegram的個人頻道上表示，他相信這些流傳的疑似外洩文件是造假，是以俄羅斯散布的「大量虛構資訊」為依據，「與烏克蘭真正的計畫沒有任何關係」。