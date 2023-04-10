中日海洋事務磋商 日方重申台海和平的重要性

日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕（左）與中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮（右）在「中日海洋事務高級別磋商」開始時握手致意。（共同社）

根據日本 外務省官網，4月10日，第15次日中海洋事務高級別磋商在東京舉行。日方強烈敦促中國海警艦艇立即停止侵入釣魚台 列嶼（日本稱尖閣列島）附近「日本領海」。 並對東海和南海局勢表示嚴重關切，重申台海和平穩定的重要性。

這次參加磋商的有日本外務省、內閣府、國家安全保障局、水產廳、自然資源和能源廳、海上保安廳、環境省、國土交通省旅遊部、防衛省等。中方有中共中央外事辦、國防部、自然資源部、生態環境部、交通部、農業農村部、國家能源局、中國海警等部門。

除全體會議外，雙方還舉行了三個工作分組會議，包括海上執法和海上安全、海上防務和海洋經濟，並討論了對個別案件的關切。

在東海問題上，兩國坦誠地討論了各種問題，包括海上問題，以及在海上領域應該如何合作。此外，日方對中國在日本周邊海域加強軍事活動表示嚴重關切，包括去年8月向日本附近海域發射彈道導彈，以及在日本專屬經濟區（EEZ）內，中國與俄羅斯的合作。

日方再次強烈要求中方對中國漁船在大和灘周邊海域非法捕魚作出回應，並確認將加強溝通；日本強調全面執行聯合國安理會關於制裁北韓 的決議的重要性。

日本重申日方對東電福島第一核電站經ALPS處理的水的立場，強烈抗議中方繼續毫無科學依據的對外宣傳。日本要求中方拿出基於科學的觀點。

雙方歡迎日中防衛部門海空聯絡機制熱線建成，將繼續協調包括高層交往在內的早日開通工作，並同意繼續推進就加強防務部門之間的溝通進行具體協調。雙方確認將促進日中海上保安廳和教育機構之間的相互了解和交流，同意繼續推進。

雙方分享了打擊走私、走私、禁毒等犯罪活動的重要性，並一致認為將繼續共同努力。

中方對日方1月下旬在長崎縣西海岸海域搜救一艘香港貨輪沉沒事件表示讚賞。此外，雙方將根據2019年2月生效的日中海上搜救協定，繼續就加強海上搜救合作交換訊息。雙方同意繼續在高效的海上搜救和救援方面開展合作。

雙方一致認為，將繼續推進日中兩國在包括塑膠在內的海洋垃圾問題上的多層次合作，日中兩國將積極為國際框架做出貢獻，也一致認為，將繼續並加強在海洋事務領域的溝通，將為舉行第十六次日中海洋事務高級別磋商開展具體協調。