我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／防銀行倒閉 分散存款 逾25萬元這樣做

15歲少年討回手機不成 暴打老師 12秒影片引發震驚

英王查理登基後首次復活節 王室高層成員聚首

中央社倫敦9日綜合外電報導
英國國王查理三世（左二）與王室高層成員出席他登基後第一次的傳統復活節禮拜。（美聯社）
英國國王查理三世（左二）與王室高層成員出席他登基後第一次的傳統復活節禮拜。（美聯社）

英國國王查理三世（King Charles III）與王室高層成員今天聚集在溫莎城堡（Windsor），一同出席他登基後第一次的傳統復活節禮拜。

路透報導，查理三世與王后卡蜜拉（Camilla）及其他王室家族成員，包括威廉王子（Prince William）、王妃凱特（Kate）與他們的3個子女一起從城堡步行至聖喬治教堂（St George's Chapel）。

在去年於美國的性侵官司和解前被解除王室職銜的安德魯王子（Prince Andrew）也出席了禮拜。

這個少數能讓王室成員公開聚首的場合今年特別令人感到五味雜陳，既是伊麗莎白二世女王去世後的首次，也剛好落在菲立普親王（Prince Philip）去世兩年的紀念日。兩人都葬在溫莎的喬治六世紀念禮拜堂（King George VI chapel）。

這也是查理與他第二任妻子卡蜜拉2005年於溫莎結為連理的18週年。

身為英國君主，查理身兼英格蘭教會（Church of England）最高領袖。「週日郵報」（Mail on Sunday）報導，國王與教會領袖對於其他宗教在5月6日即將舉行的加冕典禮中可能扮演的角色存有分歧。

報導稱，這些討論推遲了加冕典禮儀式流程的發布。但白金漢宮（Buckingham Palace）與英格蘭教會都表示會在適當的時機發布細節，而消息來源否認有任何延遲。

影片來源：YouTube The Royal Family Channel

查理三世 英國 凱特

上一則

法國馬賽公寓倒塌8失蹤 風勢助長大火搜救受阻

延伸閱讀

哈利差一點就被拔去皇室頭銜 勁爆內幕揭露

哈利差一點就被拔去皇室頭銜 勁爆內幕揭露
查理不敢制裁叛逆兒哈利 被看破手腳 皇室人員不爽？

查理不敢制裁叛逆兒哈利 被看破手腳 皇室人員不爽？
英王查理加冕典禮 喬治小王子任榮譽四騎士之一

英王查理加冕典禮 喬治小王子任榮譽四騎士之一
鄰居查理

鄰居查理

熱門新聞

印度一名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭乘捷運，獲封「德里捷運女」的外號。(取自推特@JaskierYours)

影／印度女穿清涼比基尼搭車 德里捷運：勿傷害乘客感受

2023-04-03 12:05
泰國男子獲得了ChatGPT生成的一組號碼，他拿這組號碼去買樂透，沒想到真的中獎了。（路透）

請ChatGPT「預測樂透號碼」真的中獎了 他曝超神試算法

2023-04-05 18:06
莫德納藥廠（Moderna）表示，有信心在2030年前準備好針對癌症、心血管和自身免疫疾病等疫苗。（路透）

莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒

2023-04-07 23:06
前總統柯林頓。(美聯社資料照)

說服烏克蘭放棄核武 柯林頓悔不當初

2023-04-06 17:20
日本長崎大學廢除核武器研究中心（RECNA）模擬結果顯示，如果美國與中國為了台灣爆發核戰，推估直接造成死亡人數將高達約260萬人。（歐新社）

美中若為台爆核戰 日長崎大學估至少260萬人亡、83萬人恐罹癌

2023-04-08 07:30
德國國防部長佩斯托瑞斯表示，由於大量提供烏克蘭軍備，德國武器庫存不足，不再軍援烏克蘭。圖為德國軍援烏克蘭配有榴彈砲的戰車旁。(Getty Images)

德國與西方不同調 不再軍援烏克蘭

2023-04-02 02:30

超人氣

更多 >
網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用

網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用
一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
中資密西根建電池廠 小鎮成「地緣政治戰場」如臨大敵

中資密西根建電池廠 小鎮成「地緣政治戰場」如臨大敵