英王查理登基後首次復活節 王室高層成員聚首

英國國王查理三世（左二）與王室高層成員出席他登基後第一次的傳統復活節禮拜。（美聯社）

英國 國王查理三世 （King Charles III）與王室高層成員今天聚集在溫莎城堡（Windsor），一同出席他登基後第一次的傳統復活節禮拜。

路透報導，查理三世與王后卡蜜拉（Camilla）及其他王室家族成員，包括威廉王子（Prince William）、王妃凱特 （Kate）與他們的3個子女一起從城堡步行至聖喬治教堂（St George's Chapel）。

在去年於美國的性侵官司和解前被解除王室職銜的安德魯王子（Prince Andrew）也出席了禮拜。

這個少數能讓王室成員公開聚首的場合今年特別令人感到五味雜陳，既是伊麗莎白二世女王去世後的首次，也剛好落在菲立普親王（Prince Philip）去世兩年的紀念日。兩人都葬在溫莎的喬治六世紀念禮拜堂（King George VI chapel）。

這也是查理與他第二任妻子卡蜜拉2005年於溫莎結為連理的18週年。

身為英國君主，查理身兼英格蘭教會（Church of England）最高領袖。「週日郵報」（Mail on Sunday）報導，國王與教會領袖對於其他宗教在5月6日即將舉行的加冕典禮中可能扮演的角色存有分歧。

報導稱，這些討論推遲了加冕典禮儀式流程的發布。但白金漢宮（Buckingham Palace）與英格蘭教會都表示會在適當的時機發布細節，而消息來源否認有任何延遲。

影片來源：YouTube The Royal Family Channel