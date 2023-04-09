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網臆測日本黑鷹直升機遭中擊落 防衛省排除可能

編譯羅方妤／即時報導
日本第11管區海上保安本部透過時事通信社提供照片顯示，他們7日在宮古島附近海域尋獲疑似失聯陸上自衛隊UH-60JA黑鷹直升機殘骸。(歐新社)
日本第11管區海上保安本部透過時事通信社提供照片顯示，他們7日在宮古島附近海域尋獲疑似失聯陸上自衛隊UH-60JA黑鷹直升機殘骸。(歐新社)

日本陸上自衛隊UH-60JA黑鷹直升機6日失聯，有日本網友臆測，該機恐遭中國擊落或遭無線電波干擾故障墜毀，但日本朝日新聞9日引述防衛省官員報導，排除相關可能性。

有網路貼文指稱該機被共軍擊落。中國海軍航空母艦山東艦5日航行在沖繩縣波照間島南方約300公里處。該島位於宮古島西南方，是該艦首度被發現在沖繩以南航行。

6日事故發生後，搜救人員在海上發現疑似殘骸碎片，可能因此導致被擊落的說法在網路流傳。還有貼文指稱直升機也可能是「間接」遭攻擊，例如無線電波干擾使直升機故障。甚至還有日本網友嗆說，「我們（也）必須擊落一架中國軍用直升機」。

然而，熟悉直升機任務的防衛省官員分析，飛彈擊落和無線電波干擾都不太可能發生。若遭飛彈攻擊，會有巨大聲響並將直升機炸成碎片。但沒有當地人提到曾聽見巨大聲響，也沒有證實發現被飛彈擊落而漂浮在海面上的殘骸。據稱搜救人員發現的殘骸，是機身外部較容易脫落的零件。

此外，當時也沒有能夠發射飛彈的戰機，以及能撞擊直升機的無人機等國籍不明飛行器被證實接近日本領空。若真的有從境外發射的飛彈出現，雷達會偵測到，但當時沒偵測到任何飛行物。

該官員還說，即使有無線電波鎖定直升機，電波也會波及其周圍大範圍區域，塔台雷達也會出現雜音與通訊中斷等異常狀況。惟並未接獲相關通報，至今亦未證實民營電信設備有受影響。

日本防衛大臣濱田靖一，7日也否認這起事故與中國軍艦通過有關。自衛隊8日雖曾接獲沖繩伊良部島海岸附近有人漂浮在海面的情資，但前往搜救後尚無所獲。

日本共同社9日引述消息人士報導，該機當地時間6日下午3時46分載陸自第八師團師團長、陸將坂本雄一（相當於陸軍中將）等10人，從宮古島中部的基地起飛，僅約10分鐘，該機就從雷達上消失。防衛省也未接獲機上「緊急定位傳送器」發出的求救訊號，原因則尚不清楚。

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