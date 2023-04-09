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哈利差一點就被拔去皇室頭銜 勁爆內幕揭露

記者蘇詠智／即時報導
凱特（左一）被揭露對和哈利（右二）、梅根（右一）走在一起，不露出怒火，是這輩子做過最難熬的事。圖／摘自IG
凱特（左一）被揭露對和哈利（右二）、梅根（右一）走在一起，不露出怒火，是這輩子做過最難熬的事。圖／摘自IG

英國哈利王子與妻子梅根和皇室大鬥法，最新戰場將是預計下個月初舉辦的查理三世國王加冕大典，兩人拖到現在還不鬆口是否出席，皇室人員們已經等不耐煩，身為王儲的哈利兄長威廉也無法理解，不過八卦刊物已經揭露，威廉為了反制哈利透過加冕大典打公關戰，已經使出絕招要讓他和梅根在加冕大典上只能坐冷板凳、休想搶進目光焦點的熱門區域，他們的一雙兒女亞契、莉莉也不准參加，倒是威廉自己與妻子凱特所生的喬治、夏綠蒂與路易，會跟爸媽一起風光接受民眾的歡迎。

兩位英國王子狠招對決，似乎不太讓人詫異，過去這幾個月來，哈利和梅根先透過Netflix的紀錄片大罵皇室在某些事情上的處理，接著哈利更在自己的回憶錄中表示曾被威廉動手施暴，讓威廉完全不想再忍耐，也打算反擊他的攻擊。另一個導火線是哈利維護梅根，不惜在書裡對曾跟自身感情很好的大嫂凱特講重話，也惹得凱特火冒三丈，與威廉都已到對於哈利和梅根的忍耐極限。近日就將在英國上市的最新皇室專書「我們的國王：查理三世」，提到凱特在伊莉莎白二世女王去世後沒多久，與威廉、哈利、梅根一起走出溫莎堡，接受民眾的致意，那時大家以為是「和解的曙光」，其實凱特心裡認為這是她做過「最難熬的一件事」，顯然她對於梅根和哈利的厭惡已經快要壓不住，她跟威廉是打定主意，以後要是可以的話，都不想再跟哈利與梅根碰面。

這本書爆的猛料還不只此，更提到女王快要去世時，哈利堅持要梅根一起陪他到蘇格蘭見女王最後一面，他的兄長也沒辦法帶妻子一起去，他卻為此鬧得晚了幾個小時才隻身抵達。皇室內部最高層有人照舊將此歸咎於梅根，笑哈利是「斯德哥爾摩症候群」、被梅根綁架，也有人認為他其實是自己的主人，他已經決定背棄從小到大所知道的一切，因此皇室不該再縱容他，主張要撤銷他的貴族頭銜，然而因為查理不贊成，到現在哈利還有驚無險的保住了自己的薩塞克斯公爵封號。

這就又有耐人尋味的點，究竟「皇室最高層級」是哪些人想要廢了哈利的公爵頭銜？既然查理的態度反對，可以推出其他人，包括哈利的後母卡蜜拉、姑姑安妮、叔叔愛德華甚至威廉，都有可能是其中的一分子，尤其威廉與他已勢同水火，就算父親還在位時能夠讓哈利逃過，等到威廉和凱特成了國王、王后，難保他與梅根及他們的子女們，不會被貶為平民。

八卦刊物猛炒威廉與凱特（右上）準備出狠招對付哈利與梅根（中）。圖／摘自In To...
八卦刊物猛炒威廉與凱特（右上）準備出狠招對付哈利與梅根（中）。圖／摘自In Touch
哈利（後排左）與梅根（後排中）受到其他皇室親戚的厭惡，連在人前總是形象溫婉的凱特...
哈利（後排左）與梅根（後排中）受到其他皇室親戚的厭惡，連在人前總是形象溫婉的凱特（前排右一）都不想忍耐。（路透資料照片）

哈利 梅根 威廉

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