哈利差一點就被拔去皇室頭銜 勁爆內幕揭露

凱特（左一）被揭露對和哈利（右二）、梅根（右一）走在一起，不露出怒火，是這輩子做過最難熬的事。圖／摘自IG

英國哈利 王子與妻子梅根 和皇室大鬥法，最新戰場將是預計下個月初舉辦的查理三世國王加冕大典，兩人拖到現在還不鬆口是否出席，皇室人員們已經等不耐煩，身為王儲的哈利兄長威廉 也無法理解，不過八卦刊物已經揭露，威廉為了反制哈利透過加冕大典打公關戰，已經使出絕招要讓他和梅根在加冕大典上只能坐冷板凳、休想搶進目光焦點的熱門區域，他們的一雙兒女亞契、莉莉也不准參加，倒是威廉自己與妻子凱特所生的喬治、夏綠蒂與路易，會跟爸媽一起風光接受民眾的歡迎。

兩位英國王子狠招對決，似乎不太讓人詫異，過去這幾個月來，哈利和梅根先透過Netflix的紀錄片大罵皇室在某些事情上的處理，接著哈利更在自己的回憶錄中表示曾被威廉動手施暴，讓威廉完全不想再忍耐，也打算反擊他的攻擊。另一個導火線是哈利維護梅根，不惜在書裡對曾跟自身感情很好的大嫂凱特講重話，也惹得凱特火冒三丈，與威廉都已到對於哈利和梅根的忍耐極限。近日就將在英國上市的最新皇室專書「我們的國王：查理三世」，提到凱特在伊莉莎白二世女王去世後沒多久，與威廉、哈利、梅根一起走出溫莎堡，接受民眾的致意，那時大家以為是「和解的曙光」，其實凱特心裡認為這是她做過「最難熬的一件事」，顯然她對於梅根和哈利的厭惡已經快要壓不住，她跟威廉是打定主意，以後要是可以的話，都不想再跟哈利與梅根碰面。

這本書爆的猛料還不只此，更提到女王快要去世時，哈利堅持要梅根一起陪他到蘇格蘭見女王最後一面，他的兄長也沒辦法帶妻子一起去，他卻為此鬧得晚了幾個小時才隻身抵達。皇室內部最高層有人照舊將此歸咎於梅根，笑哈利是「斯德哥爾摩症候群」、被梅根綁架，也有人認為他其實是自己的主人，他已經決定背棄從小到大所知道的一切，因此皇室不該再縱容他，主張要撤銷他的貴族頭銜，然而因為查理不贊成，到現在哈利還有驚無險的保住了自己的薩塞克斯公爵封號。