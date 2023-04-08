海峽時報：中國秀肌肉 日本等東亞鄰居加強防衛因應

圖為解放軍加油機在演習中執行任務。（圖／取自「央視軍事」微信公眾號）

日本 陸上自衛隊3月在沖繩縣石垣島新開設駐屯地，星媒分析，此舉可能是為了嚇阻，但也顯示其對中國軍事獨斷行為及對日本被捲入台灣海峽任何衝突的可能性，日益增加的焦慮感。

石垣島距離台灣約270公里。日媒先前報導，日本防衛大臣濱田靖一表示，考慮到中國在釣魚台列嶼附近頻繁活動，也強化對台灣施壓，「在西南地區部署部隊，就是為了表明日本不容許藉由武力片面改變現狀的想法，並提高嚇阻力及應處能力」。

「海峽時報」（The Straits Times）今天以「中國秀肌肉，東亞鄰居加強防衛」為題報導，日本在石垣島新開設的陸上自衛隊駐屯地部署約570名隊員，以及反艦跟地對空飛彈。

報導指出，日本此舉可能是為了嚇阻，但也釋出訊號表示其對中國越趨獨斷的軍事行為，特別是針對台灣的部分，以及對日本被捲入台海任何衝突的可能性，所感到的焦慮感日益增加。

中國宣稱在必要時將使用武力拿下台灣，日本將此視為威脅，主要是考量台、日地理位置接近。天氣晴朗時，從距離台灣僅約110公里的日本最西端島嶼與那國島就可遠眺台灣。

去年8月，北京 為報復時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而在台灣周圍海、空域實施大規模軍演，還發射飛彈越過台灣上空，落入日本經濟海域，這讓日本大感不安。

北京近來獨斷的行為及俄羅斯入侵烏克蘭 促使日本首相岸田文雄大幅修訂日本防衛戰略，他也頻頻示警「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」。

岸田矢言將在5年內把日本防衛費從目前約佔國內生產毛額（GDP）1%倍增至GDP的2%，與北大西洋公約組織（NATO）成員國的做法相符。

提升日本防衛經費很可能就是為了反制中國威脅，日本安全白皮書也點名中國是確保日本及國際社會和平、安全的最大戰略挑戰。

隨著美中競爭加劇、關係惡化，報導指出，台灣是東北亞最大的「衝突熱點」（flashpoint）。

面對台海緊張局勢，台灣2023年國防整體預算大增將近14%，達到新台幣5863億，創下歷史新高，佔GDP比率約為2.4%。自2024年起，義務役期將由4個月恢復為1年。

另外，台灣也以俄烏戰爭為借鏡，加速發展不對稱戰力，以非傳統戰術對抗更大的敵人。