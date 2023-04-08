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記錄2月強震供借鑑 土耳其坍塌建物上成立博物館

中央社伊斯坦堡8日專電
土耳其震災最嚴重的地點之一努爾達伊（Nurdagi）。路透
土耳其震災最嚴重的地點之一努爾達伊（Nurdagi）。路透

土耳其地震災區加濟安泰普市將成立「地震博物館」，還原地震史實。博物館占地一萬平方公尺、範圍涵蓋受損、倖存的建築物及體驗中心，盼藉由帶民眾回到2月6日那天如人間煉獄的早晨，強化防災意識。

根據加濟安泰普（Gaziantep）市政府網站內容，地震博物館將位於震災最嚴重的地點之一努爾達伊（Nurdagi）。努爾達伊離2月6日地震的震央不遠，附近主要道路的橋梁坍塌，清真寺圓頂也崩解。這座鄉下小鎮曾經富足，如今整個街區被夷為平地。

除了處理災後餘悸及悲愴，市府網站指出，博物館將記錄地震的強度，全面反映地震災害造成的破壞，盼外界勿忘天災威力並傳達防災措施的重要性。館內也將設有體驗、教育、紀念、圖書館及研究中心，並以淺白易懂的方式解釋當地的地質結構及所經歷的地震事件。

加濟安泰普市重建部保護、落實及控制處處長古塞爾（Serdar Murat Gürsel）表示，博物館也將是體驗及訓練中心，主軸是關於地震的空間、物理圖像、地震造成的所有破壞、損失以及由此產生的精準施工技術。

他說，這將是向後代展示「如何正確完成工作」的計畫，內容呈現地震的破壞性影響以及避免大面積破壞可採取的防範措施。

博物館籌備進度方面，古塞爾指出，仍在繼續舉行會議、經驗分享及研究口述檔案。根據市政府聲明，博物館還將舉行地震安全演習，以透過教育及示範深化外界對地震的了解。

土耳其東南部與敘利亞接壤的省分2月6日發生芮氏規模7.8強震，成為近百年來當地最強的地震之一，土國逾5萬人失去生命。加濟安泰普歷史悠久的城堡也嚴重受損，部分堡壘的牆壁及瞭望塔被夷為平地。

距離地震已經兩個月，約265萬人於帳篷中棲身。政府將海運貨櫃改裝成臨時住房，但僅夠容納7萬人。土耳其新聞網站Duvar報導，災區的瓦礫清理工作還在持續，倒塌的建築物下仍可發現屍體。

土耳其為全球最易發生地震的國家之一，過去屢遭釀成嚴重死傷的強震侵襲。

地震 博物館 教育

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