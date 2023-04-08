以色列暴力情勢升溫 內唐亞胡動員軍警戒備

以色列特拉維夫7日發生攻擊事件釀成3死。（路透）

以色列 約旦河西岸和特拉維夫分別發生攻擊事件釀成3死，是當地致命暴力情勢升溫最新事件，總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天動員警察和軍隊後備兵力戒備，美國也聲援以色列當局。

法新社報導，自以色列警方5日在耶路撒冷的艾格撒清真寺（Al-Aqsa mosque）與巴勒斯坦人爆發衝突以來，儘管當局呼籲各方克制，暴力情勢依舊持續升溫。巴勒斯坦武裝分子發射火箭後，以色列也轟炸了加薩（Gaza）地區和黎巴嫩。

緊張情勢的最新升溫事件發生在猶太人逾越節（Passover）和穆斯林齋戒月期間。

今天稍早，約旦河西岸（West Bank）占領區發生槍擊案，一對分別為16歲和20歲的英國 以色列籍姊妹遭到殺害，她們的母親則身受重傷。以色列軍方表示，已開始緝捕行凶者。

一名英國外交官證實姊妹倆持有英國護照，呼籲「各方緩和緊張情勢」。

以色列救援服務單位和警方表示，稍晚另有一輛汽車衝向特拉維夫市中心海濱自行車道上的行人並翻覆，造成1名男性死亡、7人受傷，傷者年齡介於17到74歲之間。救護組織表示，所有受害人都是觀光客。

義大利 總理梅洛尼（Giorgia Meloni）證實，男性死者為36歲的巴里尼（Alessandro Parini）。

特拉維夫的伊齊羅夫醫院（Ichilov Hospital）表示，已收治3名受傷英國人和1名義大利人。

警方發言人告訴法新社：「恐怖分子已被擊斃，這是對平民發動的恐怖攻擊、汽車衝撞攻擊」。

內唐亞胡辦公室表示，內唐亞胡已「指示以色列警方動員所有後備邊境警力部隊，並命令以色列國防軍（IDF）動員額外部隊」。

以色列為了回應加薩走廊和黎巴嫩發射的火箭，在黎明前發動空襲和砲轟。

軍方表示，以色列「擊中目標，包括恐怖分子的基礎設施，屬於黎巴嫩南部的哈瑪斯（Hamas）恐怖組織」。

耶路撒冷地區緊張情勢升溫、發生致命攻擊案後，美國今天聲援盟國以色列。

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）說：「攻擊任何國籍的無辜平民都天理難容。美國與以色列政府和人民站在一起。」