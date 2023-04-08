我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H1B中籤率低 今年估僅15% 華生留美更難

68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

以色列暴力情勢升溫 內唐亞胡動員軍警戒備

中央社／特拉維夫7日綜合外電報導
以色列特拉維夫7日發生攻擊事件釀成3死。（路透）
以色列特拉維夫7日發生攻擊事件釀成3死。（路透）

以色列約旦河西岸和特拉維夫分別發生攻擊事件釀成3死，是當地致命暴力情勢升溫最新事件，總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天動員警察和軍隊後備兵力戒備，美國也聲援以色列當局。

法新社報導，自以色列警方5日在耶路撒冷的艾格撒清真寺（Al-Aqsa mosque）與巴勒斯坦人爆發衝突以來，儘管當局呼籲各方克制，暴力情勢依舊持續升溫。巴勒斯坦武裝分子發射火箭後，以色列也轟炸了加薩（Gaza）地區和黎巴嫩。

緊張情勢的最新升溫事件發生在猶太人逾越節（Passover）和穆斯林齋戒月期間。

今天稍早，約旦河西岸（West Bank）占領區發生槍擊案，一對分別為16歲和20歲的英國以色列籍姊妹遭到殺害，她們的母親則身受重傷。以色列軍方表示，已開始緝捕行凶者。

一名英國外交官證實姊妹倆持有英國護照，呼籲「各方緩和緊張情勢」。

以色列救援服務單位和警方表示，稍晚另有一輛汽車衝向特拉維夫市中心海濱自行車道上的行人並翻覆，造成1名男性死亡、7人受傷，傷者年齡介於17到74歲之間。救護組織表示，所有受害人都是觀光客。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）證實，男性死者為36歲的巴里尼（Alessandro Parini）。

特拉維夫的伊齊羅夫醫院（Ichilov Hospital）表示，已收治3名受傷英國人和1名義大利人。

警方發言人告訴法新社：「恐怖分子已被擊斃，這是對平民發動的恐怖攻擊、汽車衝撞攻擊」。

內唐亞胡辦公室表示，內唐亞胡已「指示以色列警方動員所有後備邊境警力部隊，並命令以色列國防軍（IDF）動員額外部隊」。

以色列為了回應加薩走廊和黎巴嫩發射的火箭，在黎明前發動空襲和砲轟。

軍方表示，以色列「擊中目標，包括恐怖分子的基礎設施，屬於黎巴嫩南部的哈瑪斯（Hamas）恐怖組織」。

耶路撒冷地區緊張情勢升溫、發生致命攻擊案後，美國今天聲援盟國以色列。

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）說：「攻擊任何國籍的無辜平民都天理難容。美國與以色列政府和人民站在一起。」

以色列 英國 義大利

上一則

觀察春季反攻成效…美拒政治承諾 烏克蘭入北約還得等

延伸閱讀

報復黎巴嫩 以色列空襲加薩走廊哈瑪斯集團

報復黎巴嫩 以色列空襲加薩走廊哈瑪斯集團
以巴衝突加劇 內唐亞胡下令動員軍警後備人員

以巴衝突加劇 內唐亞胡下令動員軍警後備人員
攻擊頻傳 以色列大城特拉維夫發生汽車攻擊1死5傷

攻擊頻傳 以色列大城特拉維夫發生汽車攻擊1死5傷
反對內唐亞胡有爭議的司法改革 以色列人連13周走上街頭

反對內唐亞胡有爭議的司法改革 以色列人連13周走上街頭

熱門新聞

印度一名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭乘捷運，獲封「德里捷運女」的外號。(取自推特@JaskierYours)

影／印度女穿清涼比基尼搭車 德里捷運：勿傷害乘客感受

2023-04-03 12:05
德國國防部長佩斯托瑞斯表示，由於大量提供烏克蘭軍備，德國武器庫存不足，不再軍援烏克蘭。圖為德國軍援烏克蘭配有榴彈砲的戰車旁。(Getty Images)

德國與西方不同調 不再軍援烏克蘭

2023-04-02 02:30
泰國男子獲得了ChatGPT生成的一組號碼，他拿這組號碼去買樂透，沒想到真的中獎了。（路透）

請ChatGPT「預測樂透號碼」真的中獎了 他曝超神試算法

2023-04-05 18:06
法國鋼琴家柯列特．馬茲（Colette Maze）生於1914年6月，已經彈鋼琴超過一世紀。（Getty Images）

法國108歲人瑞鋼琴家日練4小時 分享長壽秘方

2023-04-01 13:45
前總統柯林頓。(美聯社資料照)

說服烏克蘭放棄核武 柯林頓悔不當初

2023-04-06 17:20
資安專家發現，不肖使用者可利用修辭上的「施壓」話術，規避語言模型對回答內容設下的道德限制，甚至可能藉此取得敏感資料。(Getty Images)

資安專家揭話術技巧 這樣說能逼ChatGPT洩漏敏感資料

2023-04-01 11:37

超人氣

更多 >
這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢
大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦
退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處
清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館