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教宗方濟各剛病癒又遇天寒 缺席耶穌受難日遊行

中央社／羅馬7日綜合外電報導
天主教教宗方濟各(中)7日主持一場耶穌受難日（Good Friday）室內儀式。(美聯社)
天主教教宗方濟各(中)7日主持一場耶穌受難日（Good Friday）室內儀式。(美聯社)

羅馬天主教教宗方濟各今天主持一場耶穌受難日（Good Friday）室內儀式，但他上周因為支氣管炎住院，醫師囑咐他不要參加傍晚在羅馬競技場舉行的「十字苦路」戶外遊行

路透報導，近日義大利氣溫下降，羅馬郊外昨天下了一點雪，羅馬今天傍晚氣溫預計將降至攝氏約10度，為了以防萬一，86歲的方濟各（Pope Francis）在梵蒂岡住處遵循儀式，與信徒共同祈禱。

在這項傳統儀式中，信徒們拿著十字架繞古遺跡遊行，方濟各通常坐在戶外，有時會起風。信徒們會在耶穌苦路十四處（Stations of the Cross）停下來祈禱並默觀。

拜苦路是為了紀念耶穌生命最終數小時經歷的事件，從他遭到逮捕開始，然後遊街示眾，接著被釘在十字架上，最後下葬。

方濟各先前在醫院待了4天治療支氣管炎，在接受抗生素治療後迅速康復，4月2日恢復公開活動。

今天是方濟各2013年當選教宗以來，首度錯過「十字苦路」（Way of the Cross）儀式。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，這場活動移到梵蒂岡舉行，規模縮減，但當時也由方濟各主持。

預期方濟各將於9日在聖伯多祿廣場（St Peter's Square）主持復活節彌撒。

上一位沒有參加耶穌受難日十字苦路儀式的教宗是若望保祿二世（John Paul II）。2005年，他在臨終前數週健康欠佳，無法離開梵蒂岡。

天主教教宗方濟各上周因為支氣管炎住院，醫師囑咐他不要參加7日傍晚在羅馬競技場舉行...
天主教教宗方濟各上周因為支氣管炎住院，醫師囑咐他不要參加7日傍晚在羅馬競技場舉行的「十字苦路」戶外遊行。圖為7日晚間信眾參加「十字苦路」戶外遊行。(路透)

方濟各 教宗 遊行

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