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莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒

莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒

編譯徐榆涵／即時報導
莫德納藥廠（Moderna）表示，有信心在2030年前準備好針對癌症、心血管和自身免疫疾病等疫苗。（路透）
莫德納藥廠（Moderna）表示，有信心在2030年前準備好針對癌症、心血管和自身免疫疾病等疫苗。（路透）

專家表示，針對包括癌症等一系列疾病的一套突破性新疫苗可以拯救數百萬人性命。莫德納藥廠（Moderna）表示，有信心在2030年前準備好針對癌症、心血管和自身免疫疾病等疫苗。

莫德納首席醫療官伯頓（Paul Burton）表示，相信公司將能夠在短短五年內為「各種疾病領域」提供此類治療。莫德納率先開發新冠病毒疫苗，目前正在開發針對不同腫瘤類型的癌症疫苗。

伯頓說，「我們將擁有這種疫苗，它將非常有效，它將挽救數十萬人甚至數百萬人的生命。我認為我們將能夠為世界各地的人們提供針對多種不同腫瘤類型的個人化癌症疫苗。」

他表示，單劑注射可以治療多種呼吸道感染疾病，讓弱勢族群免受新冠病毒、流感和呼吸道融合病毒（RSV）的侵害，而mRNA療法可以用於目前尚無藥物治療的罕見疾病。mRNA療法透過教體內細胞製造出能觸發人體對疾病產生免疫反應的蛋白。

伯頓指出，「我認為我們將為以前無法治癒的罕見疾病提供基於mRNA的療法，我認為10年後，我們將接近一個真正可以識別疾病遺傳原因的世界，並且相對簡單地，去編輯它並使用基於mRNA的技術修復它。」

疫苗 癌症 莫德納

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