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義國出生率降至新低 馬斯克：義大利正在消失

中央社／羅馬7日專電
特斯拉執行長馬斯克。（路透）
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

資訊科技分析師斯特羅帕今天推文引述最新統計表示，義大利出生率降至歷史新低，但死亡率居高不下，義國人口正全速下降並可能減半。馬斯克推文回應「義大利正在消失」。

義大利「晚郵報」（Corriere Della Sera）報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天在推特（Twitter）上回應義國IT分析師斯特羅帕（Andrea Stroppa）分享義國出生率下降的數據，稱「義大利正在消失」。這項預言可說是冷酷無情。

根據義大利「國家統計局」（ISTAT）7日發布的統計數據，2022年義大利新生兒39萬3000人，首次下降到40萬以下。國家統計局在這份最新的人口報告中表示，新生兒人數下降與育齡婦女（15至49歲女性）人數減少有關。

根據最新的人口報告，65歲以上的長者占義大利人口1/4。即使過去3年全國死亡人數達215萬，其中9成是65歲以上，人口高齡化的趨勢仍然持續，義大利人口平均年齡從3年前的45.7歲，提高到目前的46.4歲。

早在去年，馬斯克就持續回應斯特羅帕，馬斯克去年5月在一則推文表示，「人口崩潰是對文明的最大威脅」，當時尚未出任義大利總理的政治領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）回覆這則推文說：「繼續這樣下去，我們將會有一個沒有孩子的社會，它會崩潰，但像馬斯克這樣的知名人士談論它是件好事」。

斯特羅帕1994年出生於羅馬，年僅29歲，是資訊科技領域的新星，他是義大利、英國和美國相關研究團隊一員，積極參加各種會議，從資訊安全到駭客攻擊再到世界經濟論壇都有他的身影。馬斯克稱他是世界上最有前途的IT安全專家之一。

斯特羅帕曾為世界經濟論壇撰寫有關資訊科技和網路安全的文章，「晚郵報」評價他「已成為義大利資訊科技領域的一項參考指標」。

義大利 馬斯克 分析師

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