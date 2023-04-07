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令歐美失望 馬克宏結束訪中行 聯合聲明幾乎未提烏俄戰爭

編譯徐榆涵／即時報導
法國總統馬克宏（左）和中國國家主席習近平（右）的會談聯合聲明中，幾乎未提及烏俄戰爭。（新華社）
法國總統馬克宏（左）和中國國家主席習近平（右）的會談聯合聲明中，幾乎未提及烏俄戰爭。（新華社）

紐約時報報導，法國總統馬克宏7日結束為期三天的中國訪問行，兩國討論議題涉及月球樣本研究至修復巴黎聖母院等，但在烏俄戰爭議題上未有具體進展。

報導指出，法國總統馬克宏和中國國家主席習近平的會談聯合聲明中，幾乎未提及烏俄戰爭，儘管馬克宏努力說服習近平採取更多行動幫助結束戰爭。

在中國與美國的關係急劇惡化之際，習近平與馬克宏的會面行程包括一次私人晚宴和一次罕見地在北京以外的地方會面，此舉是中國加強與歐洲關係努力的一部分。

但令歐洲和美國領袖失望的是，中國並未譴責俄羅斯的入侵，而是保持了與莫斯科的密切關係，習近平上個月訪問莫斯科時受到熱烈歡迎。7日發布的聯合聲明在多處避免提及俄羅斯，暗示中國沒有改變對這場戰爭的立場。

例如，中法聲明重申兩國反對核戰爭的立場，但未提及俄羅斯或其最近威脅要在白俄羅斯部署核武器。

此外，中國和法國表示他們反對襲擊核電廠，並呼籲「確保烏克蘭札波羅熱核電廠的安全」。但該聲明並未提及俄羅斯對該工廠的軍事佔領，該處附近的戰役引發國際社會對可能發生的災難感到憂心。

在51點聯合聲明中唯一直接提及烏克蘭的細節甚少，僅說「雙方支持一切在國際法和聯合國憲章的宗旨和原則的基礎上，恢復烏克蘭和平的努力」。

白俄羅斯 馬克宏 習近平

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