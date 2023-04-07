土耳其總統候選人拋政見：面試禁歧視、免簽入歐

土耳其5月14日將舉行近代史上最關鍵的選舉。圖為在野陣營總統候選人基里達歐魯的競選海報，上面寫著「對各位承諾」。（中央社）

土耳其總統候選人基里達歐魯拋出政見，承諾將禁止於面試 中詢問是否已婚、有無戴頭巾及生育規畫等歧視 性問題，「5月14日後，這些問題都將成為歷史」。他也喊話，將讓土耳其公民免簽證赴歐洲。

土耳其總統及國會大選進入倒數5週，有別於執政黨正義發展黨（AKP）主打建設最先進的醫院、歐洲最大機場及強盛國防等政見，在野陣營總統候選人、共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）走社會公義、進步路線。

他昨天於推特發布影片表示，當選後將終結裙帶關係及偏私現象，並禁止於面試時詢問侵犯他人、歧視性的問題，違反的雇主都將受到處罰。

基里達歐魯5日接受土耳其新聞網（Haberturk）採訪時也端出牛肉，表示將於上任3個月後讓土耳其公民免持簽證前往歐洲。

2016年敘利亞難民危機正炙，土耳其和歐洲聯盟（EU）簽署協議，同意採行更嚴厲的措施遏止非法移民經愛琴海湧入，並改善境內難民處境；歐盟 則承諾加快土耳其入盟談判，在達成72項標準的前提下給土耳其公民入境申根區的免簽待遇。

土耳其目前仍有5項未能達標，內容涉及打擊貪腐、保護個人資訊、與歐洲刑警組織（Europol）達成業務合作協議、與歐盟成員國進行司法合作及根據歐盟標準修訂反恐法規。

基里達歐魯稱將對此做出改變，並向歐洲表明土耳其是言論自由不受任何限制的國家，「我們將把歐盟規定的民主規則帶到我們的國家」。

安卡拉的觀察家對獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）表示，土耳其尋求庇護的人數不斷增加，去年達到5.5萬人，因此即使土耳其樣樣都符合歐盟標準，短期內仍不太可能取得免簽待遇。

由於雙邊分歧以及土耳其民主倒退的現象，土耳其加入歐盟的進程自2005年以來一直處於停滯狀態。

2名歐洲官員告訴中東之眼，基里達歐魯3月與歐盟大使私下會晤時，承諾改革土耳其法律以符合歐盟標準，提升新聞及非政府組織等方面的自由度。基里達歐魯當時說，「即使你不讓我們加入歐盟，我們也會做出這些改變」。

他也承諾將額外僱用10萬名教師，及為所有居住在村莊的青年及女性支付保險費用。

土耳其將於5月14日舉行總統及國會大選，4名總統候選人為基里達歐魯、殷斯（Muharrem Ince）、艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）及歐根（Sinan Oğan）。

土耳其社會研究中心Yöneylem在3月27日至29日對2655名受訪者進行的民調顯示，基里達歐魯可能獲得46.4%的選票，41.6%支持爭取連任的艾爾段，兩人的支持率都超越另一名總統候選人殷斯，但仍未能過半。總統大選極可能進入第二輪。