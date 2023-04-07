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聯合國：西非3國今年恐近百萬幼童嚴重營養不良

中央社塞內加爾首都達卡7日綜合外電報導

聯合國兒童基金會（UNICEF）今天警告，受到糧食價格高昂、戰事與氣候變遷影響，非洲沙赫爾地區有3國今年總計恐有近100萬名幼童將出現嚴重急性營養不良情況。

法新社報導，聯合國兒童基金會在聲明中說：「西非3個沙赫爾地區（Sahel）中部國家（布吉納法索、馬利與尼日）今年估計有97萬名不到5歲的兒童將嚴重消瘦。」這3個貧困的內陸國家正在對抗聖戰士叛亂活動。

其中尼日的情況預期會最為嚴重，估計將有43萬名兒童受影響；幸虧在政府採取行動改善下，人數料比去年減少14%。

但在馬利，有36萬7000名孩童預計將變得骨瘦如柴，人數比去年增加逾18%。

聯合國兒童基金會西非及中非地區主任波爾瑞爾（Marie-Pierre Poirier）在聲明中說：「局勢不穩與衝突，使得區域內的脆弱處境增多，我們也愈來愈難幫助到孤立地區的社群。」

聯合國兒童基金會還指出，數據顯示，今年沙赫爾地區各地都有兒童消瘦增多的情況，包括在貝南、布吉納法索、喀麥隆、馬利、茅利塔尼亞、塞內加爾與多哥等國家的部分地區。

聯合國兒童基金會呼籲當地各國政府將兒童攝取營養「列入國家優先事項前幾位」，並將更多國家資源投入兒童營養不良的早期預防、發現與治療。

聯合國 社群 氣候變遷

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