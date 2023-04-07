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人畜共通傳染病為何愈來愈多？5大QA一次看

中央社巴黎7日綜合外電報導
在許多會影響人類的病毒當中，蝙蝠都是主要宿主。圖：pixabay
在許多會影響人類的病毒當中，蝙蝠都是主要宿主。圖：pixabay

從COVID-19、猴痘、伊波拉病毒、禽流感到愛滋病毒，近年由動物傳染給人類的「人畜共通傳染病」幾乎呈倍數增長，引發人們對新興流行病的擔憂。

法新社彙整5大常見QA，究竟什麼是人畜共通傳染病、有哪些類型、可能涉及哪些動物一次看懂。

● 什麼是人畜共通傳染病？

「人畜共通傳染病」是一種由脊椎動物傳染給人類的疾病或感染症，也可能由人類傳染給脊椎動物，細菌、病毒或寄生蟲都是可能的病原體。

這些疾病可能在動物接觸人的時候直接傳染，也可能間接透過食物或像是昆蟲、蜘蛛、蟎蟲等病媒來傳播，有些疾病最終會演變成人類獨有的疾病，好比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

據世界動物衛生組織（WOAH）指出，人類傳染病當中有60%屬於人畜共通疾病。

● 哪些疾病屬人畜共通傳染病？

「人畜共通傳染病」是個統稱，其中包括許多疾病。有些會影響消化系統，譬如沙門氏菌感染症；有些會影響呼吸道系統，像是禽流感、豬流感以及COVID-19，另像狂犬病則會影響神經系統。

● 哪些動物是疾病的潛在宿主？

在許多會影響人類的病毒當中，蝙蝠都是主要宿主。

有些早在多年前就被人類發現，像是狂犬病病毒，但也有許多是在近幾十年間才出現，例如伊波拉病毒（Ebola）、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、導致COVID-19的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）以及1998年曾現蹤亞洲的立百病毒感染症（Nipah）。

獾、雪貂、水貂和鼬通常與病毒性的人畜共通傳染病有關，而其他哺乳動物，如牛、豬、狗、狐狸、駱駝及囓齒類動物等，也常扮演中間宿主的角色。

● 人畜共通傳染病出現頻率為何愈來愈高？

人畜共通傳染病現蹤已經數千年，卻在過去20到30年內成倍地增加，國際旅行增加使得疾病傳播更加快速。

另像是人類破壞生態系統、產業化養殖增加動物間病原體傳播、野生動物交易使人類更易接觸到動物攜帶的微生物，以及森林砍伐使野生動物更易接觸到家養動物和人類等，都是人畜共通傳染病增加的重要原因。

● 未來是否可能出現另一次大流行？

頂尖國際科學雜誌「自然」（Nature）2022年曾發表一項研究警告，氣候變遷將促使許多動物逃離原有生態系統，尋找更宜居的地方。在更多的接觸之下，各物種間傳播病毒的機會大增，促使可能傳人的新疾病出現。

聯合國生物多樣性專家小組（UN Biodiversity Expert Group）2020年10月警告：「如果沒有預防策略，流行病將更頻繁出現、傳染得更快、殺死更多人，對全球經濟造成的影響，比以往任何時候都更具破壞性。」

根據2018年發表在「科學」（Science）期刊上的估計，哺乳動物及鳥類體內有170萬種未知病毒，其中54萬至85萬種具備傳染給人類的能力。

流感 猴痘 氣候變遷

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