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俄羅斯外長抵土耳其訪問 擬談黑海穀物協議

中央社╱安卡拉6日即時報導
俄羅斯外交部長拉夫羅夫6日抵達土耳其，預計與討論黑海穀物協議等議題。（路透）
俄羅斯外交部長拉夫羅夫6日抵達土耳其，預計與討論黑海穀物協議等議題。（路透）

土耳其官員表示，俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天抵達土耳其，準備討論黑海穀物協議的未來等議題。這份協議允許穀物經由黑海的安全通道，從烏克蘭的港口出口。

中央社引述法新社報導，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在土耳其首都安卡拉（Ankara）的晚餐時間與土國外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）會面，預計兩人將召開聯合記者會。

拉夫羅夫也會跟土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）見面。

土耳其是北大西洋公約組織（NATO）成員國，與俄烏兩國關係良好。土耳其力促俄烏恢復和談，希望能接續去年的外交努力。

俄羅斯外交部在行前聲明中表示：「儘管國際情勢複雜，俄土官方仍持續對話，且主要是兩國元首層級。」

拉夫羅夫上次訪問土耳其是在去年6月，此行他也會跟土耳其官員討論穀物協議。

俄羅斯外交部稱，為表達善意，延長實施這份協議60天。土耳其則敦促按照原協議延長120天。

烏克蘭是全球重要穀物生產國。去年7月，土耳其政府與聯合國（UN）斡旋促成這份協議，讓超過2500萬公噸的穀物得以出口。

但莫斯科當局希望之後能出口俄羅斯的食品和肥料，不過俄國正受到西方制裁。

俄羅斯 烏克蘭 北大西洋公約組織

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