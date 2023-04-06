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義前總理貝魯斯柯尼住院 醫師證實他罹患白血病

中央社羅馬6日綜合外電報導
義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）目前人在加護病房，醫師今天證實他已罹患白血病一段時間。美聯社
義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）目前人在加護病房，醫師今天證實他已罹患白血病一段時間。美聯社

義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）目前人在加護病房，醫師今天證實他已罹患白血病一段時間。前往醫院探病的弟弟則說，貝魯斯柯尼情況有好轉跡象。

法新社報導，現年86歲的媒體鉅子貝魯斯柯尼近年來數度進出醫院，他在抱怨呼吸困難後，於昨天入住米蘭聖拉斐爾醫院（San Raffaele Hospital）的加護病房。

貝魯斯柯尼的弟弟保羅（Paolo Berlusconi）今晚前往探病後告訴記者：「他在休息，情況好轉，讓我們鬆了口氣。」

醫師今天證實貝魯斯柯尼已罹患慢性髓性單球性白血病（chronic myelomonocytic leukemia）「一段時日」。

罹患這種罕見血癌的病患主要是長者，它始於骨髓的造血細胞，接著再侵入血液。

貝魯斯柯尼的私人醫師桑格里洛（Alberto Zangrillo）等醫生寫道，貝魯斯柯尼的癌症處於慢性期，尚未轉變成急性白血病。

在近親抵達醫院探病之際，義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）說，他已跟桑格里洛談過，對方稱貝魯斯柯尼「情況穩定」。

塔加尼也說，貝魯斯柯尼目前感覺良好，還能打電話。

貝魯斯柯尼長期活躍於政壇，也是一名爭議人物，義大利人看待他的態度有欽佩也有鄙視。他目前除了是義大利參議員，也是右翼政黨「義大利前進黨」（Forza Italia）的領袖。

義大利 癌症 參議員

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