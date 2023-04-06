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義大利暫禁用ChatGPT 副總理反對：扼殺創新

中央社羅馬6日專電
義大利暫時禁用ChatGPT不久後，副總理薩爾維尼發聲反對這項禁令，認為該禁令扼殺創新，可能使義大利發展落後，並對數據保護局的決定表達不滿。美聯社
義大利暫時禁用ChatGPT不久後，副總理薩爾維尼發聲反對這項禁令，認為該禁令扼殺創新，可能使義大利發展落後，並對數據保護局的決定表達不滿。美聯社

義大利暫時禁用ChatGPT不久後，副總理薩爾維尼發聲反對這項禁令，認為該禁令扼殺創新，可能使義大利發展落後，並對數據保護局的決定表達不滿。

聊天機器人ChatGPT興起後在各國掀起人工智慧（AI）熱潮，然而義大利卻成為第一個暫時禁用ChatGPT的國家。

義大利網路新聞媒體「未來主義」（Futurism）5日報導，在禁令頒布不久後，出現一個令人驚訝的反對者，就是副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）。他對數據保護局禁止ChatGPT的決定表示不滿，認為該禁令扼殺了創新，並可能使國家發展落後。

ChatGPT的開發公司OpenAI目前遵守數據保護局的禁令並等待義大利政府調查，但才沒幾天，薩爾維尼表示已經受夠了。

薩爾維尼4日在羅馬外國記者協會露面時表示，這是許多年輕人、公司、新創企業正在使用的工作工具，「我希望他們能夠儘快再次使用它，否則義大利將與所有其他歐洲國家存在差距」。

ChatGPT遭暫時禁用原因為義大利數據保護局在聲明中表明對ChatGPT如何處理訊息的擔憂，並提到OpenAI遭遇數據外洩問題，使得部分使用者的對話、用戶個人資料與付款相關資訊被外流。

此外，數據保護局認為根據OpenAI發布的條款，ChatGPT的服務對象是13歲或以上人士，但它卻缺乏足夠的年齡驗證機制，孩童可能會接收到不當的內容。因此，數據保護局將暫時禁用ChatGPT，直到它符合隱私法規。

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