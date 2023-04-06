我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

美眾院外交委員會主席率團抵台 蔡英文8日接見

日本自衛隊偵察直升機事故失聯 中將師團長也在機上

編譯茅毅／即時報導
日本陸上自衛隊的多用途直升機UH-60JA。歐新社
日本陸上自衛隊的多用途直升機UH-60JA。歐新社

日本放送協會（NHK）等日媒6日引述防衛省相關人士報導，當地時間下午約4時30分（美東時間凌晨3時30分），在距離台灣約300公里的日本沖繩縣宮古島附近上空，1架陸上自衛隊UH-60JA通用直升機，從雷達上消失，迄今仍處於失聯狀態。已知機上共10名陸自隊員，最高階級為第8師團師團長坂本雄一，是僅次於陸自最高階級「陸上幕僚長」（參謀長）的「陸將」（相當於陸軍中將）。

日媒3月才報導，55歲、老家在北海道的坂本，當月30日甫到任防區在九州熊本縣、宮崎縣及鹿兒島縣的第8師團師團長。該司令部位於熊本市，第8師團則是陸自西部方面隊的主力部隊，兵力約數千人，負責防衛警備及救災。

一旦發生不測的緊急情況，該師團已被定位為「機動師團」，想定的行動範圍為沖繩縣等琉球群島（南西諸島）。

日本首相岸田文雄約當晚6點45分指示全力搜救，「救人第一」。沖繩縣知事玉城丹尼亦祈求機上人員一切平安。

6日晚間9點，陸上幕僚長森下泰臣親自召開記者會，證實坂本就在這架直升機上，並根據發現的機材和該機燃料如今早已耗盡等綜合研判，這是一起航空事故。

除原先進行搜救的自衛隊和日本海上保安廳的巡邏船，航空自衛隊的機、船亦加入，已在海面發現疑似直升機的殘骸與漏油，還在距沖繩縣池間島燈塔西南西方約7公里的海域，發現寫有「陸上自衛隊」幾個字的折疊狀態救生小艇。

該直升機隸屬九州熊本縣陸自「高遊原分屯地」第8分行隊，可搭乘約15人，除了坂本，機上還有駕駛員和整備員等自衛隊員。而該機屬於雙引擎，亦即一旦其中1具引擎故障，依然能夠暫時靠另1具飛行，儘快在附近降落。根據陸自和製造商三菱重工官網，UH-60JA於1999年度開始交貨，部署在陸自位於日本各地的駐屯地（營區）等處。

日下午4點前，從宮古島起飛，執行航空偵察任務，在該島周邊飛行，預定下午5點後降落該島。下午約6點10分駛抵現場附近海域的前述巡邏船回報，周邊氣象狀況穩定、視線良好。日本氣象廳亦表示，下午約4點半，宮古島附近並無風雨過大的狀況。

日本陸上自衛隊的UH-1、AH-1S「眼鏡蛇」及CH-47JA運輸直升機。路透資...
日本陸上自衛隊的UH-1、AH-1S「眼鏡蛇」及CH-47JA運輸直升機。路透資料照片

日本 岸田文雄

上一則

馬克宏談烏克蘭戰爭 盼習近平讓俄羅斯清醒

延伸閱讀

日本自衛隊偵察直升機失聯 機上10名官兵階級不明

日本自衛隊偵察直升機失聯 機上10名官兵階級不明
日本神奈川縣知事不倫11年 上電視直播前還在文字調情

日本神奈川縣知事不倫11年 上電視直播前還在文字調情
台灣如何在美中競爭下求存 柯文哲提供妙方

台灣如何在美中競爭下求存 柯文哲提供妙方
印刷等成本飆漲 日本朝日新聞5月起漲報費

印刷等成本飆漲 日本朝日新聞5月起漲報費

熱門新聞

印度一名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭乘捷運，獲封「德里捷運女」的外號。(取自推特@JaskierYours)

影／印度女穿清涼比基尼搭車 德里捷運：勿傷害乘客感受

2023-04-03 12:05
維珍軌道公司無限期停業。(路透)

周轉失靈 布蘭森的維珍軌道宣布停業 幾乎全部裁員

2023-03-30 21:00
德國國防部長佩斯托瑞斯表示，由於大量提供烏克蘭軍備，德國武器庫存不足，不再軍援烏克蘭。圖為德國軍援烏克蘭配有榴彈砲的戰車旁。(Getty Images)

德國與西方不同調 不再軍援烏克蘭

2023-04-02 02:30
法國鋼琴家柯列特．馬茲（Colette Maze）生於1914年6月，已經彈鋼琴超過一世紀。（Getty Images）

法國108歲人瑞鋼琴家日練4小時 分享長壽秘方

2023-04-01 13:45
北韓國務委員長金正恩（左）與時任美國總統的川普2018年6月12日在新加坡舉行歷史性首會。（美聯社）

川普三會金正恩談棄核無功而返 龐培歐爆幕後黑手是「他」

2023-03-29 06:39
資安專家發現，不肖使用者可利用修辭上的「施壓」話術，規避語言模型對回答內容設下的道德限制，甚至可能藉此取得敏感資料。(Getty Images)

資安專家揭話術技巧 這樣說能逼ChatGPT洩漏敏感資料

2023-04-01 11:37

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
紐約檢控郭文貴擁11本護照 恐潛逃

紐約檢控郭文貴擁11本護照 恐潛逃
矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？

矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？