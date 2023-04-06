34枚火箭從黎巴嫩攻擊以色列 06年以黎衝突後最大規模

以色列北部的施洛米鎮，馬路上有1枚火箭的殘骸，趕來的該國安全人員進行檢視。(路透)

有線電視新聞網（CNN）等媒體6日報導，當天有34枚火箭從黎巴嫩境內鎖定以色列 攻擊。以色列軍方指稱，這些火箭從黎巴嫩南部發射，其中25枚被攔截，至少5枚擊中以色列境內的西加利利（Galilee）及上加利利。以色列總理內唐亞胡已為此召開內閣會議。

目前尚未傳出有人罹難，也還不知道是黎巴嫩哪個團體發動攻擊。伊斯蘭教什葉派「真主黨」對CNN指稱，對此不予置評。黎巴嫩軍方也說，還沒有可以公布的資訊。

這是自2006年造成約1200名黎巴嫩人和165名以色列人喪生的以黎衝突、又稱2006年黎巴嫩戰爭後，兩國間最大規模的攻擊，當時黎巴嫩境內發射達數千枚火箭攻擊以色列。另外，2021年8月，「真主黨」發射19枚火箭攻擊以色列北部。

該國警方5日突襲耶路撒冷的阿克薩（al-Aqsa）清真寺，逮捕350名以「暴力方式據守清真寺內的人士」，至少50人受傷，此舉在以色列占領的約旦河西岸各地引發巴勒斯坦 人強烈反彈，加薩 地區的巴勒斯坦武裝團體並發射火箭，越界攻擊以色列。此時正值穆斯林齋月期間，也是猶太人逾越節（Passover）前夕。6日的飛彈攻擊，使緊張進一步升高。

巴勒斯坦宗教兼政治團體哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh），才到黎巴嫩首都貝魯特，與真主黨人員會面。 以色列施洛米鎮的建築物外，可見玻璃因火箭攻擊而破裂受損嚴重。(Getty Images)

影片來源：YouTube Fox News