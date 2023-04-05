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請ChatGPT「預測樂透號碼」真的中獎了 他曝超神試算法

聯合新聞網／ 即時報導
泰國男子獲得了ChatGPT生成的一組號碼，他拿這組號碼去買樂透，沒想到真的中獎了。（路透）
泰國男子獲得了ChatGPT生成的一組號碼，他拿這組號碼去買樂透，沒想到真的中獎了。（路透）

ChatGPT有可能替人類實現財富自由？近日一名泰國男子在與ChatGPT「鍥而不捨地」不斷對話中，獲得了ChatGPT生成的一組號碼，他拿這組號碼去買樂透，沒想到真的中獎了。

根據泰媒「Thaiger」報導，泰國男子布寧（Patthawikorn Boonin）1日聲稱他利用一組數字買樂透，幸運簽中「數字99」，讓他成功入袋2000泰銖（約59美元）獎金，而這組號碼正是「請ChatGPT替他算出來的」，消息曝光後引發熱議。

布寧透露他過去曾多次直接詢問ChatGPT「樂透中獎號碼是多少？」但都被它拒絕回應，或是獲得樂透號碼不可預測的答案，甚至建議他不要沉迷於賭博；然而，在布寧鍥而不捨地「展現求知慾」之下，他最終找到對的問法向ChatGPT求教，他對ChatGPT輸入過去10年的中獎號碼資料，讓ChatGPT替他分析出一組數字「57、27、29、99」，將這組數字拿去簽樂透還真的對中「數字99」並贏得2000泰銖。

布寧透過臉書分享這段奇特中獎經歷，他興奮高呼「是時候向機器人祈禱了！」這則貼文獲得超過6000次轉發分享，但不少人認為ChatGPT的預測只有一個中獎數字正確，所以幸運中獎根本只是概率問題，並沒有ChatGPT能預測中獎數字的根據。

ChatGPT 泰國 臉書

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