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飛機上有眼鏡蛇 機師臨危不亂、駕機緊急著陸後獲讚為英雄

編譯周辰陽／即時報導
南非一位民航機師日前駕著小飛機在三千多公尺的空中飛行時，注意到機上出現一位多了一位額外的乘客：一條有毒的眼鏡蛇就盤繞在他的座位下方，隨即因為勇敢進行緊急著陸而獲得讚揚。照片翻攝：Timeslive.co.za/
南非一位民航機師日前駕著小飛機在三千多公尺的空中飛行時，注意到機上出現一位多了一位額外的乘客：一條有毒的眼鏡蛇就盤繞在他的座位下方，隨即因為勇敢進行緊急著陸而獲得讚揚。照片翻攝：Timeslive.co.za/

BBC與非洲新聞台（Africanews）5日綜合報導，南非機師伊拉斯謨（Rudolph Erasmus）日前駕著小飛機在三千多公尺的空中飛行時，注意到機上出現一位多了一位額外的乘客：一條有毒的眼鏡蛇就盤繞在他的座位下方，隨即因為勇敢進行緊急著陸而獲得讚揚。

伊拉斯謨3日早上執飛開普敦到尼斯普魯特（Nelspruit）的例行航班時，因為身上出現一種意想不到又令人不安的感覺，不得不突然結束旅行。他在受訪時表示，那是一個「…畏怯（awe）的時刻」，稱自己感覺到某種冰冷的東西，促使他立刻採取行動。

伊拉斯謨告訴記者，他一開始覺得背上的冰涼感是自己的水瓶，「我感覺到這個涼涼的感覺，有點像是，爬上我的襯衫」，心想可能是沒把瓶子好好關緊，使得水可能順著他的襯衫一直滴下來，「當我轉向左側與往下看，就見到了黃金眼鏡蛇（Cape cobra）把頭縮回到椅子下面」。

根據報導，一名男子若是被黃金眼鏡蛇咬到，可以在30分鐘內沒命。伊拉斯謨當時正從布隆泉（Bloemfontein）飛向普利托利亞，除了不速之客的蛇外，機上還載了4名乘客。因為不想要引發緊張，還「非常害怕這條蛇可能已經去了後面跟造成大規模恐慌」，伊拉斯謨仔細想了想，接著冷靜地把飛機上有蛇的事情告訴乘客。

伊拉斯謨說自己確實通知乘客，「聽好，蛇就在飛機裡面，牠在我的椅子下面，所以讓我們試著盡快回到地面上」。根據他的轉述，乘客反應是片刻的絕對寂靜，「你可以聽到一根針掉下去的聲音，我想大家僵住了一、兩分鐘」。

伊拉斯謨表示，機師受過很多場景的訓練，但肯定不是為了對付駕駛艙內有蛇。他告訴BBC，恐慌只會讓情況更糟。據報導，伊拉斯謨成功在魏爾康姆（Welkom ）進行緊急著陸，拆卸飛機的工程師則沒有發現蛇的蹤跡。伊拉斯謨被譽為英雄，南非民航局局長柯薩（Poppy Khosa）讚揚，他的「偉大飛行技術確實救了機上所有人的命」。

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