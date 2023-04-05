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G7擬對經濟脅迫採取聯合反制行動 未明指針對北京

編譯黃淑玲／綜合4日電
日本首目岸田文雄是下月廣島七大工業國集團（G7）高峰會的東道主。（歐新社）
日本首目岸田文雄是下月廣島七大工業國集團（G7）高峰會的東道主。（歐新社）

七大工業國集團（G7）4日在部長會議後，發出聲明表達對於經濟脅迫的「嚴正關切」，並表示將尋求以聯合行動反制。聲明中並未提及發動脅迫的是中國，但是G7是在美國拜登政府運作推動之下，將此一議題納入此次會議。

彭博資訊報導，拜登政府要求盟邦在半導體等關鍵供應鏈中，減輕對中國的依賴。北京已譴責華府的這些動作。G7高峰會下個月將在日本廣島舉行，劍指北京的疑慮正在擴大。

日本經濟新聞本周稍早已指出，美國為了反制中國的經濟脅迫，要求G7盟國採取聯合行動，選項包括提高中國產品關稅。

日經說，北京利用經濟力量遂行外交目的的例子包括：在澳洲要求對新冠肺炎病毒來源進行獨立調查後，提高澳洲煤炭、葡萄酒及大麥等進口關稅；在立陶宛與台灣強化關係後，限制立陶宛產品進口；在與日本因釣魚台列嶼產生糾紛後，停止出口稀土到日本。

日本經濟產業大臣西村康稔在新聞稿中表示，「G7針對經濟脅迫，展現出致力採取聯合行動的意向，是非常重要的。」他強調，政府與企業界應該合作因應。同時，聯合行動也不限於G7，將會號召G7以外理念相同的夥伴，集體增加更多準備，也強化韌性，共同制止經濟脅迫。

上周，G7峰會地主國日本，繼荷蘭之後也宣布，將會對一系列生產高階半導體的技術，設下出口管制。官員否認技術出口管制是針對特定國家，而是列出一些非日本最惠國貿易夥伴，其中包括中國。

G7 日本 北京

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