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芬蘭加入北約拜登表歡迎 俄國揚言採反制措施

中央社布魯塞爾4日綜合外電報導
芬蘭民眾4日在芬蘭赫爾辛基的參議院廣場慶祝芬蘭加入北約。路透
芬蘭民眾4日在芬蘭赫爾辛基的參議院廣場慶祝芬蘭加入北約。路透

北歐國家芬蘭今天正式加入北大西洋公約組織（NATO）成為第31個會員國，總統拜登等西方領袖表示歡迎。但這對俄羅斯總統普亭是個重大打擊，俄國揚言將採取反制措施。

路透報導，芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）在布魯塞爾的北約總部將入會文件交給國務卿布林肯（Antony Blinken），正式完成了入會程序。芬蘭加入北約這個世界最大安全聯盟後，使得北約國家與俄國邊界接壤長度倍增，這代表歐洲安全版圖的重大改變。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）稱讚這象徵「新時代」的開始。他指出：「我國歷史上軍事不結盟的時代已經結束。新時代開始了。」他又說，希望鄰國瑞典也能很快加入北約，因為「瑞典若未入會，芬蘭的入會就不算完成」。

克里姆林宮今天警告，俄羅斯將被迫採取「反制措施」；俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）更揚言，芬蘭入北約增加了烏克蘭衝突進一步升高的可能性。

不過，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）駁斥說，正是普亭（Vladimir Putin）發動烏克蘭戰爭弄巧成拙，促成芬蘭加入北約的「歷史性」成果。他並宣告，瑞典也會很快加入北約。

芬蘭原本一直保持中立，但普亭揮軍入侵烏克蘭令俄國鄰邦紛感恐懼，幾個月後芬蘭領袖即表態希望加入北約。這對普亭構成戰略和政治上的雙重打擊，因為他一直抱怨北約向東擴張勢力，並以此為入侵烏克蘭的部分藉口。

拜登發布聲明說，他很「驕傲」能歡迎芬蘭加入北約，而且「在我們最新盟友芬蘭助陣下，我們將一起持續確保大西洋兩岸的安全，捍衛北約國家的每一吋領土」。他也力促盟國土耳其和匈牙利立即批准瑞典的入會案。

布林肯在現場致詞時諷刺說：「我忍不住要說，這件事我們可能要感謝普亭先生。因為他再度促成了他宣稱要阻止的事。」他也呼應拜登說法，敦促匈牙利和土耳其別再阻止瑞典入會。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）祝賀芬蘭加入北約，並讚揚在面臨俄國「侵略」之際，北約是「對此地區安全的唯一有效保證」。他的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在通訊軟體Telegram發文說：「芬蘭作出了正確抉擇。加入北約也是烏克蘭的重要目標。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）除歡迎芬蘭加入北約，也表示支持瑞典入會案。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）同樣在祝賀芬蘭之外，呼籲北約盡快讓瑞典入會。

瑞典外長比爾斯特倫（Tobias Billstroem）告訴記者，瑞典希望能於7月北約在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行峰會時成為會員。他強調：「這是對瑞典最至關重要的大事。土耳其和匈牙利兩國國會都沒有理由再拖延。」

北約 瑞典 烏克蘭

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