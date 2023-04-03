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俄交易量最大外幣 人民幣連續2個月超越美元

編譯季晶晶／綜合外電
人民幣已取代美元成為俄羅斯交易量最大的外幣。（歐新社）
人民幣已取代美元成為俄羅斯交易量最大的外幣。（歐新社）

俄羅斯因入侵烏克蘭，招致西方制裁的一年後，人民幣取代美元成為俄羅斯交易量最大的外幣。

彭博根據莫斯科證券交易所每日交易報告匯編的數據顯示，人民幣在2月的交易量首次超過美元，兩者差距在3月變得更明顯。俄羅斯入侵烏克蘭之前，人民幣在俄羅斯市場的交易量可以忽略不計。

這一轉變發生在今年的額外制裁衝響到少數幾家俄羅斯銀行之後，這些銀行先前還能使用美元以及其他被俄羅斯列為「不友好」國家的貨幣，進行跨境轉賬。Raiffeisen Bank International，它的俄羅斯分行仍是俄羅斯進行國際支付主要管道之一，是遭遇歐美愈來愈大壓力的銀行之一。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，導致西方國家與其中斷關係，此後莫斯科加深與北京的聯繫。上月，中國大陸國家主席習近平連任後首次出訪俄羅斯，承諾在貿易、投資、供應鏈、大型項目、能源和高科技領域與克里姆林宮擴大合作。

西方針對俄羅斯金融體系的全面制裁，迫使克里姆林宮和俄企將貿易結算貨幣從美元和歐元轉向拒絕加入制裁國家的貨幣。

今年稍早，俄羅斯財政部轉換市場操作，由美元改為人民幣，而且國家財富基金的60%資產以人民幣持有。俄羅斯央行經常呼籲俄企和俄國公民將資產換成盧布，或「友好」國家的貨幣，以免交易受阻或被凍結的風險。

根據彭博整理的外匯數據，美元直到最近都是俄羅斯市場上最受歡迎的貨幣，僅交易量略低於人民幣。

ITI Capital的策略師Iskander Lutsko說「市場上的美元愈來愈少，因油價下跌和出口減少導致俄羅斯財政收入減少」。與此同時，「儘管中國大陸對俄出口停滯，但俄羅斯對中國大陸的大宗商品出口卻成長了29%」。

俄羅斯 貨幣 烏克蘭

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