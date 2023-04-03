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法國公民會議8成支持安樂死合法 馬克宏盼盡快立法

中央社／即時報導

法國積極協助死亡合法化邁出一大步。歷經數月討論，生命臨終公民會議2日提交報告，近8成參與者贊成有條件開放輔助自殺與安樂死。總統馬克宏3日說，期許國會盡快提出新法案。

法國由184名公民抽籤組成的生命臨終全國公民會議2日受邀至總統府提交報告，76%的成員投票贊成推動立法，有條件開放輔助自殺與安樂死合法化，協助因疾病而承受無比痛苦的病患進行「積極協助死亡」（aide active à mourir，或稱輔助性死亡）。

有關會議經3個月、27次討論後提出的結論，3日上午總統馬克宏召開記者會，要求政府在今年夏天結束前，提出「生命臨終法案」。

馬克宏在公民會議成員面前感謝參與者的「認真、責任感與理智嚴謹」，彷彿換個方式批評國會在審查退休改革法案時的亂象。他也以最快速度公開答覆公民會議，僅隔一天就表示，將參考會議結論，並與國會和所有利益相關者合作，盼透過新法，打造「法國模式的生命臨終」。

「積極協助死亡」中的安樂死與輔助自殺在會議中被分開討論。前者是由醫療人員動手，給予病人致命的藥物劑量；後者則是由病患自行透過施打，或服用醫師給予的致命藥物結束生命。例如在輔助自殺合法的瑞士，安樂死仍舊違法。

支持者中有40%贊成向有需求的病患同時提供安樂死與輔助自殺選項，認為對於無藥可治的病患而言，協助死亡是緩解痛苦的一種醫療方式；然而28%的人覺得應以強調病患個人意願的輔助自殺優先，安樂死則須個案處理。

而對於更有爭議的問題，如未成年與無法表達意願者的安樂死，公民會議並未達成任何結論。因此，會議提交的報告仍有不少立法詮釋空間。

馬克宏基於2日公民會議的表決與要求，期許國會於夏天結束前提出新法案，但也指出公民會議無法取代國會辯論。

世界報（Le Monde）分析，在社會氛圍因退制改革動盪之際，總統府積極利用表決結果展示傾聽民意的能力；部分會議成員也向媒體表示，不希望被視為在幫政府治理背書。

馬克宏 投票 退休

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