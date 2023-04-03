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日本首波擬軍援菲律賓等理念相同國 對抗中俄

中央社東京3日專電
日本擬軍援理念相同國家。(美聯社)
日本擬軍援理念相同國家。(美聯社)

日本去年12月擬定的新版國家安全保障戰略中記載將對理念相同國家實施軍援新框架「政府安全保障能力強化支援」（OSA）。首波軍援將對菲律賓等4國實施，旨在對抗中國、俄羅斯

日本讀賣新聞報導，多名政府相關人士透露，載有「政府安全保障能力強化支援」（Official Security Assistance，OSA）基本方針的「運用指針」將在國家安全保障會議（NSC）上決定。

內容將以開發中國家為主，提供透過政府開發援助（Official Development Assistance，ODA）管道未能實施的軍事援助，期盼藉由協助這些國家加強安保能力，以利地區穩定。

OSA基本方針的運用指針明載OSA是實現自由開放的印度太平洋（FOIP）的支柱之一，將針對共享法治等價值觀的理念相同國家，提供支援給軍方。

具體而言，將在日本「防衛裝備轉移3原則」的範圍內，提供國防裝備；也考慮援助這些國家軍用機場、港灣的基礎建設。

報導說，今後日本政府將把OSA和ODA視為車子的雙輪，擴充理念相同國家的網絡，以對抗加強霸權主義行徑的中國、俄羅斯。

根據運用指針，第一波工作是正在研議提供菲律賓軍方警戒監控用的雷達。因為面臨南海的菲律賓正面對中國在南海填海造礁、建軍事據點等片面改變現狀的威脅。日本如果提供雷達給菲律賓軍方，可讓菲律賓軍方加強能力，有助提高周邊海域秩序的維持。

日本提供國防裝備的對象除了菲律賓之外，正研議提供馬來西亞、孟加拉、斐濟。

日本政府在2023年度預算編列20億日圓（約1500萬美元）做為OSA經費，待運用指針擬定後，將迅速與相關國家協商，並預定到這些國家展開實地調查。

日本 俄羅斯 預算

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