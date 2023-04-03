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結盟破口？日本以高於上限價格購買俄油 美國點頭

編譯羅方妤／即時報導
圖為一艘天然氣貨輪在俄國庫頁島南海岸普里戈羅德諾耶港裝載液化天然氣。(美聯社)
圖為一艘天然氣貨輪在俄國庫頁島南海岸普里戈羅德諾耶港裝載液化天然氣。(美聯社)

美國集結歐洲盟友對俄羅斯原油設置每桶60美元的購買價格上限，但華府在亞洲最親密的盟友之一日本，卻正以高於上限價格購買俄油。儘管美國已同意，而且日本採購規模僅是俄國產量的冰山一角，但這仍反映出以美國為首的俄油價格上限結盟「破裂」。

日本坦言需確保能獲得俄國能源，此一讓步顯示日本仰賴俄國供應化石燃料，分析家表示這會導致日本在全力支持烏克蘭對俄戰爭上可能會猶豫。

日本去年就已開始購買俄國天然氣。日本是七大工業國集團（G7）中唯一沒有軍援烏克蘭致命性武器的成員國，日本首相岸田文雄也是俄國侵烏後最後一位訪烏的G7領袖。

設定俄油價格上限的效果在於，石油購買國即使沒有與美國結盟，一般也需使用美國或其盟友公司的保險或其他服務。G7、歐盟和澳洲均已同意，禁止那些公司服務支付超過每桶60美元金額的俄油買家。

日本近10%的天然氣進口來自俄國，其中大多來自薩哈林二號計畫，而且去年購買量比2021年增加4.6%。日本官方貿易統計數據亦顯示，日本1、2月向俄國購買74萬8000桶原油，總價約5200萬美元，平均每桶不超過70美元。俄國每天出口數百萬桶原油，日本購買數量僅是俄國總產量的冰山一角。

這與德國形成對比，德國在俄烏戰爭前，55%的天然氣進口量仰賴俄國；他們在戰爭爆發後迅速改造進口基礎設施，在完全被切斷供應的狀況下生存。德國去年經濟成長速度比日本快，推翻先前俄國切斷供應天然氣會引發德國衰退的預測。

日本天普大學研究日俄關係的教授布朗表示，「這並不是說日本離不開俄油。他們可以，他們只是不想這麼做」，「如果他們認真支持烏克蘭」，應最終放棄薩哈林計畫。

然而，日本幾乎不生產化石燃料，大多仰賴進口天然氣和煤炭發電。官員們表示，若放棄取得俄國液化天然氣將適得其反，因為俄國可能轉而將液化天然氣賣給中國。

日本 俄國 天然氣

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