梅根、哈利若不出席父王加冕 恐與皇室徹底決裂？

查理目前視自己的加冕大典為最重要的大事，不容許出錯。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 ，已經因為好幾次事件與皇室之間關係惡化、現在處於時不時隔空交火的狀態，彼此並沒有和解。就在這種情況下，哈利的父親、英王查理三世加冕大典又要在下個月初舉行，這是全英矚目的大事，更是查理當前最在乎的第一要務，萬萬不容許搞砸，而哈利和梅根已接到邀請，卻還沒有公開回應是否出席。

對於哈利、梅根，大多數支持皇室的英國人物都視他們如眼中釘，因此出現非常奇妙的結果，查理還在規畫加冕大典相關事宜的初期，輿論風向多半都是「絕對不要找他們，他們就會惹麻煩」，許多所謂的「皇室專家」 堅稱哈利與梅根一定會把加冕大典變成他們造勢和出風頭的場子，讓原本的主角—國王查理，為他們抬轎。結果現在眼看查理就是沒有要拒絕讓小兒子與媳婦一同參與，還提出邀請，皇室專家們又改口，稱哈利和梅根最好有自知之明，不要拿蹻拒絕，要不然這下子就會真的斷了跟皇室和好的路，準備接下來被封殺到底，要他們最好早點宣布會回英國出席加冕。