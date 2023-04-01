日外相2日與秦剛會談 正協調與王毅、李強會面

日本外相林芳正已於4月1日下午抵達北京，預計2日將與中國外長秦剛會談。（路透）

日本 外相林芳正1日下午已經抵達北京 進行訪問，最新消息指出，他與中國外長秦剛將於2日舉行會談，且林芳正和中共外事辦主任王毅 、中國國務院總理李強的分別會面之事宜，也正在協調中。

日媒共同社1日晚間指出，林芳正已於當日下午抵達北京，他將於2日與秦剛進行2019年底以來雙方外長首度的會面對會談。報導稱，屆時雙方將討論推進日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平2022年11月在曼谷會見時確認的構築建設性且穩定關係。

同時，報導也透露林芳正與負責外交的中共中央政治局委員王毅、中國國務院總理李強分別會面的事宜也正在協調當中。不過，中國外交部發言人毛寧3月31日並未表明除了秦剛之外，林芳正將與哪位高層會面，僅表示「中國領導人將會見林芳正外相」。

據指出，林芳正將向中國方面表達對中國海警船駛入釣島海域、中俄在日本周邊軍事行動的關切，也將就日本企業一名男性在北京被拘留一事表達立場。

另，日本政府3月31日已表示，將加強對先進晶片設備的出口管制，該國決定擴大需要批准出口的晶片製造商品的範圍，預計將於7月生效，涵蓋23種半導體製造設備。

早前中國外交部發言人毛寧已對此回應稱，全球晶片產業鏈供應鏈的形成和發展，是市場規律和企業選擇共同作用的結果，「將經貿和科技問題政治化、工具化、武器化，人為破壞全球產供鏈穩定，只會損人害己」。

對於雙邊關係，王毅3月31日在北京與日本前首相福田康夫會面時表示，「今天我們有理由對日本對華政策可能的倒退感到憂慮，對日本是否繼續堅持和平發展方向提出疑問」。

王毅呼籲日方重歸包括條約在內中日四個政治文件的初心，「排除各方面干擾，為中日關係走上健康發展軌道、重煥生機活力發出積極正面信息，為全面重啟疫後各領域交往創造條件」。