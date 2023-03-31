我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「豪放女」夏文汐宣布返祖國發展 57歲豔麗如昔

拜登4個「不評論」 回應川普遭刑事起訴

瑞士西北部狂風 吹翻兩列火車15人受傷

中央社
穿著橘色工作服並戴著安全帽的工作人員在現場支援，在車廂旁邊架起梯子爬到翻覆車廂的左側，由消防人員協助救出受困乘客。（Getty Images）
穿著橘色工作服並戴著安全帽的工作人員在現場支援，在車廂旁邊架起梯子爬到翻覆車廂的左側，由消防人員協助救出受困乘客。（Getty Images）

瑞士警方表示，瑞士西北部地區31日颳起狂風，有兩列火車在暴風吹襲下出軌，造成15人受傷。

中央社引述法新社報導，火車出軌事件發生在瑞士首都伯恩（Bern）以北的地區客運鐵路線上，這兩列火車在20分鐘內相繼出軌，相距約30公里。

事發地點附近風速達到每小時136公里。第一列火車出軌造成3人受傷，包括司機員。第2列火車脫軌造成12人受傷，其中1人重傷。

警方說，一列載著16人的火車於下午4時30分左右，在湖畔村莊呂舍茨（Luscherz）的鐵路線上出軌。

伯恩州警察在聲明中說：「颳起強風時…這列火車的前節車廂翻覆在鐵軌右側，滑落到小路堤旁數公尺處，最後停了下來。」

「有3人受傷，包括翻覆車廂內的司機員，他們由4個救護車團隊救治並送醫。」

根據現場新聞畫面，這列兩節火車的前節車廂右側倒地，倒在與鐵路線平行的小路與田地中間的草坪。

穿著橘色工作服並戴著安全帽的工作人員在現場支援，在車廂旁邊架起梯子爬到翻覆車廂的左側，由消防人員協助救出受困乘客。

後節車廂沿著鐵軌滑了數公尺才停下來。警方說：「已對出軌事件展開調查，以判定事發經過與意外原因。」

20分鐘後，第2列載著54名乘客的火車在比倫鎮（Buren zum Hof）出軌。

綜合法新社與歐洲新聞台（Euronews）報導，警方說，司機員所在車廂與另兩節車廂脫軌，前節車廂撞到桅杆。這3節車廂都出軌側翻，有9名成人與3名孩童受傷送醫。一名男子身受重傷，以直升機送醫治療。

警方說：「根據目前了解，這起事故的主要原因是颳起暴風。警方正在對事故與發生原因展開進一步調查。」

瑞士西北部地區31日颳起狂風，有兩列火車在暴風吹襲下出軌。（Getty Imag...
瑞士西北部地區31日颳起狂風，有兩列火車在暴風吹襲下出軌。（Getty Images）

警察

上一則

避免偶發性軍事衝突！日本防衛省：日中防衛熱線已開通

延伸閱讀

瑞士接連發生火車出軌意外 數人受傷

瑞士接連發生火車出軌意外 數人受傷
2000老婦告瑞士抗暖化不力 歐洲人權法院首例

2000老婦告瑞士抗暖化不力 歐洲人權法院首例
瑞郎匯率貶值0.9% 避風港地位下滑

瑞郎匯率貶值0.9% 避風港地位下滑
瑞士羽賽／周天成擊落安賽龍斷對戰7連敗 將拚今年首冠

瑞士羽賽／周天成擊落安賽龍斷對戰7連敗 將拚今年首冠

熱門新聞

美國西南航空日前發生一架班機的機長在飛行途中發生醫療緊急狀況，所幸機上有乘客是護理師與幫忙照顧，還有一位休班的他航機師進入駕駛艙協助降落。資料照片。（美聯社）

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

2023-03-24 12:12
美國總統拜登（左）與加拿大總理杜魯多24日在晚宴互動。（路透）

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

2023-03-25 08:37
維珍軌道公司無限期停業。(路透)

周轉失靈 布蘭森的維珍軌道宣布停業 幾乎全部裁員

2023-03-30 21:00
保時捷老闆沃夫岡與妻子克勞蒂亞。（路透資料照片）

妻子罹患失智症 億萬富豪保時捷老闆為此訴請離婚

2023-03-24 05:15
北韓國務委員長金正恩（左）與時任美國總統的川普2018年6月12日在新加坡舉行歷史性首會。（美聯社）

川普三會金正恩談棄核無功而返 龐培歐爆幕後黑手是「他」

2023-03-29 06:39
俄羅斯總統普亭。(美聯社)

普亭：中俄非「軍事同盟」

2023-03-26 09:48

超人氣

更多 >
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護

導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命