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反年改民怨高漲 法執政陣營分裂 極右派雷朋自認將坐收漁利

編譯羅方妤／即時報導
極右派領袖瑪蘅．雷朋。Getty Images
極右派領袖瑪蘅．雷朋。Getty Images

法國反年改民怨高漲，政府消息人士稱，這使部長和政治盟友們產生分歧。民調顯示近三分之二選民要求內閣改組，讓總理博爾內面臨辭職壓力。若憲法委員會4月14日裁定改革案違憲，馬克宏或有挽回顏面的機會，在不向反對者低頭的情況下調整改革。極右派領袖瑪蘅．雷朋似乎自認能坐收漁利，有望成為下任總統。

雷朋掌權的前景似乎比以往更受重視，讓她喜出望外。她上周接受法新社採訪時笑著說：「至少我贏過我的政敵。他們似乎在竭盡全力告訴所有人，我將是下一任法國總統。現在要靠我說服這個國家的大多數人了。」

自馬克宏3月16日決定使用憲法第49條第3款，繞過國會強行通過年改以來，情勢大幅惡化。反對派強烈批評馬克宏此舉不民主，馬克宏陣營一些國會議員目睹自己的選區辦公室被抗議民眾破壞後，也對此感到不安。但馬克宏被問及內部分歧時表示，陣營內部大多數人仍強大而團結。

同時，民眾日益將憤怒指向馬克宏，有些人3月28日在巴黎拉著寫了「我們該砍了他的頭嗎」、「感謝馬克宏點燃革命之火」等標語的橫幅抗議。

沒有部長針對年改和政府落實改革的方法公開表態。但馬克宏陣營消息人士表示，政府官員和國會議員幕後互相推卸責任和內鬥。隨著抗議活動沒有減弱跡象，內部人士質疑博爾內政府是否失去安撫街頭民眾所需的政治訊息傳遞控制力。

政府和政黨官員表示，如果馬克宏認為改組是開啟新局的最佳希望，隨著一些部長試圖接替博爾內成為總理，博爾內周圍可能充斥內鬥和暗箭傷人。

不過，若憲法委員會4月14日裁定改革案違憲，馬克宏可能還有機會在不向反對者低頭的情況下調整改革。路透指出，馬克宏幾乎別無選擇，僅是退讓會減弱他在剩餘任期期間的實力，而重新舉行大選可能使他的政黨損失更多席次。

法國巴黎反年改抗議民眾23日舉著有總統馬克宏肖像的標語牌抗議。路透
法國巴黎反年改抗議民眾23日舉著有總統馬克宏肖像的標語牌抗議。路透

馬克宏 民調

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