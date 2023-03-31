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印度寺廟地板突坍塌 大量信徒「垂直墜落深井」釀35死

編譯張君堯／即時報導
印度中部城市印多爾一座寺廟傳出重大事故，當時廟內塞滿前去參拜的信眾，祈禱至一半時地板竟突然坍塌讓超過40名信徒「垂直墜入」下方深井、造成至少35人死亡。（美聯社）
印度中部城市印多爾一座寺廟傳出重大事故，當時廟內塞滿前去參拜的信眾，祈禱至一半時地板竟突然坍塌讓超過40名信徒「垂直墜入」下方深井、造成至少35人死亡。（美聯社）

印度中部城市印多爾（Indore）一座寺廟傳出重大事故，當時廟內塞滿前去參拜的信眾，祈禱至一半時地板竟突然坍塌讓超過40名信徒「垂直墜入」下方深井、造成至少35人死亡。

印度多家媒體報導，印度各地寺廟30日迎來「拉瑪節」（Ram Navami），大量信徒紛紛湧入寺廟祈福。印多爾這間寺廟的地板卻當天中午約12點30分左右突然整片坍塌，讓信徒瞬間跌入下方深井。

曝光的寺廟影片顯示民眾使用梯子試圖就住困在井中的人，警方則使用廟內的麥克風疏散現場人群。一名目擊者帕特爾（Prakash Patel）回憶意外發生當下，表示自己進入寺廟時聽到一聲巨響，隨後大量信徒便往外逃竄，並稱「井裡有人死死抓著鐵網，死者中有很多是婦女和兒童」。

當地官員透露救援人員從井中救出14人，目前仍在協助其他被困和受傷的信徒。據悉，坍塌的地板事實上是被用來覆蓋井口的混凝土板並在上方建造寺廟，此事引發外界批評政府為何同意如此不安全的設計，還有媒體爆料「救援人員在事發後一個多小時才抵達現場」。

針對這起事件，印度莫迪（Narendra Modi）在推特上向受害家屬表示哀悼，並稱自己對這起不幸事件感到「非常痛苦」，內政部長米西拉（Narottam Mishra）也表示政府已展開調查、罹難者家屬將獲得賠償。

印度 內政部 推特

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