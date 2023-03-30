土耳其國會無異議通過 芬蘭將成北約第31個成員國

俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭申請加入北大西洋公約組織（NATO），30日終於獲得最後一個同意的北約成員國土耳其批准入會。（美聯社）

俄羅斯 全面入侵烏克蘭後，芬蘭申請加入以美國為首的防禦聯盟北大西洋公約組織（NATO），今天終於獲得最後一個同意的北約 成員國土耳其批准入會。

法新社報導，土耳其國會議員今天無異議支持芬蘭加入北約，而土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）兩周前已公開支持此案。

申請加入北約必須獲得所有30個成員國同意。

執政黨議員基里奇（Akif Cagatay Kilic）在表決前不久說：「今晚我們將信守對芬蘭的承諾。」

芬蘭與俄羅斯的邊界長達1300公里。土耳其今天批准後，芬蘭只剩少數技術性步驟，就能成為全球最強大軍事聯盟的第31個成員國。

官員們預期這項程序下周就能完成。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在推特（Twitter）寫道：「我樂見（土耳其國會）這項表決…完成批准芬蘭入會。這將使北約大家庭更強大且安全。」

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）亦透過推特發布如下聲明：「我想感謝大家的信任和支持。芬蘭會是一個堅強且有能力的盟邦，並致力於聯盟的安全。」

芬蘭及其鄰國瑞典 去年5月決定加入北約，結束數十年來的軍事不結盟政策。但厄多安出於一系列長期爭執，頑強抵制瑞典的入會申請。