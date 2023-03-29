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「隨時能發射」全球可用核彈頭增 俄、中增加最多

中央社／奧斯陸29日電

在俄烏戰爭使核武緊張升高的情況下，今天公布的一項最新報告指出，2022年全球操作中的核子彈頭數量已增加，而增加彈頭的國家主要是俄羅斯和中國。

法新社報導，根據非政府組織「挪威人民援助」（Norwegian People's Aid）發表的「禁止核武監測」報告（Nuclear Weapons Ban Monitor），全球或明或暗擁有核武的九個國家，2023年共有9576枚可隨時發射的彈頭，較2022年9440枚增加。

這項研究報告是與美國科學家聯盟（FAS）合作提出，此時俄國一再針對烏克蘭戰事以及西方對烏克蘭提供的軍事援助，發出核武威脅。

根據各獨立觀察家估計，美國多年來已在比利時、德國、義大利、荷蘭與土耳其部署大約100枚所謂的「戰術」核武，即射程較短和威力較小的核武。

去年全球增加136枚可隨時發射的核彈頭屬於俄羅斯、中國、印度、北韓和巴基斯坦所有；俄國擁有全世界數量最龐大的5889枚操作中彈頭。

編輯「禁止核武監測」報告的歐斯登（Grethe Lauglo Ostern）說：「這方面的增加令人憂心，而始於2017年的這種趨勢現仍持續中。」

此外，北韓一直測試彈道飛彈，藉以強化進行核武攻擊的能力。

根據若干國家的民調結果，由於地緣政治情勢高度緊張，目前認為這些致命性武器終將使用的恐懼心理已達到冷戰結束以來最高點。

北韓 烏克蘭 俄羅斯

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