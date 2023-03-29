美停止分享核武資料 俄：不影響暫退限核條約決定

美國決定不再依據「新戰略武器裁減條約」（New START）對俄羅斯 分享部分核戰力資料。俄羅斯今天表示，這不會促使莫斯科檢討暫停參與這項條約的決定。

路透報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月命令莫斯科暫停參與和美國達成的新戰略武器裁減條約後，美國昨天宣布將停止交換有關其核戰力的部分資料。

俄羅斯今天表示，無論美國採取何種措施，俄羅斯都將自願堅守商定的可部署核彈 頭數量限制。

俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）接受俄羅斯新聞社（RIA）訪問時說：「我們已經自願承諾遵守該條約規定的主要數量限制。」

他說：「就是這樣。我們的立場並不是取決於美國人是否會將他們的資料交給我們。」

雷雅布可夫還說，美國仍然是該協議締約方，仍有傳送資料的義務。

他表示：「跟俄羅斯不一樣的是，美國尚未正式中止參與條約。因此，他們有義務全面遵守規定。」

新戰略武器裁減條約於2010年簽署，將於2026年到期，條約限制各國可部署的戰略核彈頭數量。根據條約規定，美俄雙方在洲際彈道飛彈 、潛射彈道飛彈和重型轟炸機上部署的核彈頭總數不得超過1550枚。