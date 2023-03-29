想來享樂與狂歡？阿姆斯特丹要英國年輕男子「走開」
CNN報導，荷蘭首都阿姆斯特丹正要求年輕的英國男子，如果計畫來訪時盡情享樂與「狂歡」，那就請他們「走開」（stay away）。
阿姆斯特丹市政府28日發出新聞稿，宣布本周啟動應對惱人旅遊行為的新線上廣告活動，並且針對年紀在18至35歲之間的遊客。如果英國遊客上網搜尋「阿姆斯特丹告別單身派對」（stag party Amsterdam）、「阿姆斯特丹廉價旅館」（cheap hotel Amsterdam）或「阿姆斯特丹逛酒吧」（pub crawl Amsterdam）等字彙，就會出現影像廣告，警告他們酒喝太多、嗑藥或通過反社會行為闖禍的後果。
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阿姆斯特丹副市長姆巴基（Sofyan Mbarki）說，遊客將受到歡迎，「但是，如果他們不守規矩與造成滋擾，那就不歡迎了。在這種情況下，我們作為一個城市，就會說『寧願不要，走開』。」
姆巴基指出，阿姆斯特丹已經採取很多針對過度旅遊跟滋擾的措施，而且比歐洲其他大城要更多，「不過，如果我們想在我們的城市給旅遊業有一個可持續發展的地方，就必須在未來幾年做得更多」，並指確保城市適合居住，他們不得不選擇「限制、而非不負責任的成長」。
據報導，阿姆斯特丹的「走開」廣告活動可能在今年下半年擴大到納入來自荷蘭與其他歐盟國家的遊客，因為他們也有可能造成造成滋擾。
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