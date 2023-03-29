想來享樂與狂歡？阿姆斯特丹要英國年輕男子「走開」

荷蘭首都阿姆斯特丹發起新線上廣告活動，要求年輕的英國男子，如果計畫來訪時盡情享樂與「狂歡」，那就早請他們「走開」。資料照片。美聯社

CNN報導，荷蘭首都阿姆斯特丹正要求年輕的英國 男子，如果計畫來訪時盡情享樂與「狂歡」，那就請他們「走開」（stay away）。

阿姆斯特丹市政府28日發出新聞稿，宣布本周啟動應對惱人旅遊行 為的新線上廣告活動，並且針對年紀在18至35歲之間的遊客。如果英國遊客上網搜尋「阿姆斯特丹告別單身派對」（stag party Amsterdam）、「阿姆斯特丹廉價旅館」（cheap hotel Amsterdam）或「阿姆斯特丹逛酒吧」（pub crawl Amsterdam）等字彙，就會出現影像廣告，警告他們酒喝太多、嗑藥或通過反社會行為闖禍的後果。

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阿姆斯特丹副市長姆巴基（Sofyan Mbarki）說，遊客將受到歡迎，「但是，如果他們不守規矩與造成滋擾，那就不歡迎了。在這種情況下，我們作為一個城市，就會說『寧願不要，走開』。」

姆巴基指出，阿姆斯特丹已經採取很多針對過度旅遊跟滋擾的措施，而且比歐洲其他大城要更多，「不過，如果我們想在我們的城市給旅遊業有一個可持續發展的地方，就必須在未來幾年做得更多」，並指確保城市適合居住，他們不得不選擇「限制、而非不負責任的成長」。

據報導，阿姆斯特丹的「走開」廣告活動可能在今年下半年擴大到納入來自荷蘭與其他歐盟 國家的遊客，因為他們也有可能造成造成滋擾。