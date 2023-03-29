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在峇里島聖山脫褲拍照 俄國男將遭驅逐出境

編譯周辰陽／即時報導
印尼觀光勝地峇里島日前發生一名俄羅斯男子尤里在聖山「阿貢火山」山頂脫褲拍照後上傳社群媒體，儘管他對此積極表達歉意，仍將遭到當局驅逐出境。(照片源自Yuri Instagram@chila_brazila / 翻攝：MailOnline)
印尼觀光勝地峇里島日前發生一名俄羅斯男子尤里在聖山「阿貢火山」山頂脫褲拍照後上傳社群媒體，儘管他對此積極表達歉意，仍將遭到當局驅逐出境。(照片源自Yuri [email protected]_brazila / 翻攝：MailOnline)

印尼觀光勝地峇里島日前發生一名俄羅斯男子在聖山「阿貢火山」山頂脫褲拍照後上傳社群媒體，儘管之後表達了歉意，仍將遭到當局驅逐出境。

BBC與獨立報報導，「阿貢火山」不僅是峇里島的最高峰，對峇里島人民也具有特殊的意義，被視為眾神的居所。然而，這位名叫「尤里」（Yuri）的俄羅斯遊客卻在Instagram發布了自己在阿貢火山山頂露出光溜溜屁股擺拍的照片。

這張在網路爆紅的照片引來當地居民跟遊客的譴責，還有許多人呼籲把他驅逐出境。尤里隨後把照片刪除，並且拜會社區領袖、參加「修復性會議」與正式道歉，還進行了特別淨化儀式，隨後上Instagram發布影片與道歉簡訊的截圖，為自己褻瀆當地民眾眼中神聖火山的行為道歉與負起責任，「我的行為沒有藉口，導致此事發生的唯一因素是我個人的無知」。

根據報導，除了在阿貢火山山頂脫掉內外褲，尤里還屬於一個未先登記就跑去登山的7人旅行團，這也違反了當地的規定。雅加達郵報報導，持落地簽證的尤里將遭到驅逐出境，還會被打上黑名單，禁止重新入境印尼至少6個月。

峇里島法律與人權辦公室主任納皮圖普盧（Anggiat Napitupulu）告訴雅加達郵報，尤里「違反了規範，沒有表現出尊重我們的文化」。俄羅斯駐峇里島名譽總領事維賈亞（Wijaya）也告訴CNN Indonesia，尤里「瘋了」，將他驅逐出境是正確的做法。

俄羅斯 印尼 社群媒體

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