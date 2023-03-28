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泰國流亡前總理願返國服刑 女兒支持父親決定

中央社曼谷28日專電
流亡海外的泰國前總理戴克辛。(Getty Images)
流亡海外的泰國前總理戴克辛。(Getty Images)

流亡海外的泰國前總理戴克辛日前表示，如果他有機會返回泰國的話，他已經準備好在監獄服刑。戴克辛的么女貝東塔準備競逐總理大位，她表示尊重父親的決定也準備好支持父親。

2006年9月19日，泰國軍方發動政變，當時在紐約參與聯合國大會的總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）被解職，軍方接管行政部門，戴克辛流亡海外，2008年戴克辛短暫回到泰國，之後又再度流亡海外。戴克辛在泰國貪污罪定讞，必須要服12年有期徒刑。

戴克辛24日在日本接受共同通信社（Kyodo News）專訪時表示，如果他可以返回泰國的話，他已經準備好在監獄服刑。戴克辛形容自己流亡海外16年就跟在外面服刑一樣，因為他無法和自己的家人相聚，若返泰在監獄服刑不是他該付的代價，但是他願意這麼做，因為他想和他的孩子還有孫子孫女相聚。

泰國即將在今年5月14日舉行國會大選，戴克辛的36歲么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra） 將代表為泰黨（Pheu Thai）出征總理一職，多個民調顯示貝東塔有高度的人氣。

不過政治觀察家多認為戴克辛並不會真的返回泰國，戴克辛的說法只是為了要催出為泰黨支持者的票，民族報（The Nation）報導，貝東塔26日接受媒體訪問表示，她尊重父親的想法。

貝東塔表示，他們的家族討論這件事已經好一陣子，如果泰國的司法系統是公正的話，父親能夠回來是件好事，她尊重父親的決定，也已經準備好要支持父親。

貝東塔並強調，父親的決定和為泰黨無關，但她是戴克辛的女兒這件事並不會改變，她不知道父親希望何時返國，但希望這件事可以盡早實現。

泰國 監獄 民調

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