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要求加薪至少10%抗通膨 德上演大罷工 癱瘓交通運輸

編譯葉亭均／綜合外電
德國27日上演大罷工，大眾運輸與機場遭癱瘓。（美聯社）
德國27日上演大罷工，大眾運輸與機場遭癱瘓。（美聯社）

德國27日上演大罷工，大眾運輸與機場遭癱瘓，是數十年來最大規模罷工事件之一，反映德國經濟正深受高通膨的衝擊。

在罷工展開的數小時前，勞資雙方都堅持己見。工會領袖警告說，是否大幅加薪攸關成千上萬勞工的生計問題，管理層則指這些要求和相關行動「太過分」。

這些罷工行動從27日午夜展開，影響德國一整天，這是數月來衝擊主要歐洲經濟體的最新產業行動之一。此時標高的糧食與能源價格削弱民眾的生活品質。

德國受到高通膨的衝擊尤深。在俄烏戰爭前，德國大幅仰賴俄羅斯供應天然氣，戰爭爆發後則忙著尋找新的能源來源。德國通膨率近幾個月都超過歐元區的平均水準。

德國消費者物價在2月年比上揚9.3%，顯示出頑固的物價壓力還沒舒緩。歐洲央行已試圖透過一連串升息來抑制通膨。

在歷經多年相當穩定的物價後，通膨飆升使得德國全國數百萬勞工必須應付從麵包到房租租金萬物皆漲的苦痛。

Verdi工會首席執行長韋爾內克（Frank Werneke）說：「讓成千上萬員工獲得大幅加薪，攸關他們的生存。」

法國從1月來同樣面臨一連串罷工與示威活動，抗議政府試圖把可領取退休金的年齡調高兩年，至64歲。

不過德國官員表明，這次的抗爭行動純粹圍繞在薪資議題。

Verdi工會是代表在包含公共運輸與機場等公部門工作的250萬名員工。鐵路與運輸工會EVG則代表在德國鐵路（DB）公司和巴士公司工作的23萬名員工進行談判。

Verdi要求加薪10.5%，代表每月加薪至少500歐元（538美元）；EVG則要求加薪12%，即每月加薪至少650歐元。

德國鐵路公司26日表示，這場罷工「完全太超過、毫無依據且是不必要的」。運輸業者老闆也警告說，為運輸業的員工加薪，可能會導致交通運輸票價提高。

德國 罷工 機場

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