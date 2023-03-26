凱特又輸了？美國人還是比較喜歡梅根....的造型品味

梅根的引領時尚潮流能力受到美國人的推崇。（路透資料照片）

英國 威廉王子、哈利王子各自的妻子凱特 與梅根 ，始終是外界拿來比較的焦點，凱特身為王儲之妻、英國未來王后，受盡皇室人員的呵護與關心，讓梅根一直很不服氣，也不甘心被看成「老二」，英國民眾始終不能接受梅根的「我行我素」，也不能理解為何有人會更欣賞她超過凱特。

泰勒絲同樣也是美國人眼中的時尚帶領者。（路透資料照片）

近來在某時尚購物網站所做的民調中顯示，梅根在美國的時尚影響力略勝凱特，馬上被英國媒體形容成「爭議性的結果」，調查中得到時尚影響力冠軍的是樂壇當紅炸子雞怪奇比莉，排名第2的是樂壇公主泰勒絲，在她之後則是另一位年輕天后亞莉安娜，梅根得到第4名，也是非演藝界名人最高排名，比她略遜一籌的才是拿下第5名的凱特。在調查中還揭露每位上榜者各自在美國幾個州是最被搜尋的時尚靈感來源，梅根在美國50州中贏得7個州，小勝只有6個州的凱特，最支持她時尚品味的是科羅拉多、印地安那、威斯康辛與麻薩諸塞等州。

怪奇比莉正當紅，穿著風格也被當成時尚指標。（路透資料照片）