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法國跟緊腳步 禁公務員使用TikTok等娛樂程式

中央社巴黎24日專電
法國政府跟隨美、加、英等西方國家的腳步，即日起禁止公務員在公務設備內使用熱門短影音應用程式TikTok。（Getty Images）
法國政府跟隨美、加、英等西方國家的腳步，即日起禁止公務員在公務設備內使用熱門短影音應用程式TikTok。（Getty Images）

法國政府跟隨美、加、英等西方國家的腳步，避免網路安全與資料外洩風險，即日起禁止公務員在公務設備內使用TikTok。不過，禁令不針對TikTok，而是所有「娛樂性質」的應用程式。

熱門短影音應用程式TikTok執行長周受資23日才在美國國會面臨嚴厲質問，法國公共服務部今天就宣布，公務人員即日起將禁止在手機中使用TikTok在內的「娛樂性應用程式」，並指出這些應用程式帶來「網路安全與公家及行政機關資料保護的風險」。

政府表示，「即日起」禁止全國250萬名公家機關人員在公務手機中下載與使用所謂「娛樂性」的應用程式。

數位部向費加洛報（Le Figaro）解釋，禁令不僅針對中國影音平台TikTok，也包括Netflix或Candy Crush等。

公共服務部部長蓋里尼（Stanislas Guérini）在新聞稿中寫道，這些應用程式「帶來的網路安全與資料保護程度不足以讓我們在公家機關的設備上使用」，並強調，「這項禁令將以即刻與統一的方式執行」。但「須為行政機關進行公務宣傳」的公務人員將不在此列。

數位部長巴霍（Jean-Noël Barrot）補充，「政府必須保護法國對抗所有安全與主權的潛在傷害」。

法國參議院同時也正進行「社群媒體TikTok使用、資料濫用與影響策略」調查案，Tiktok得以將使用者個資傳至中國政府手中的疑雲籠罩。

此項禁令雖然劍指Tiktok，但法國當局決定將範圍擴大，以避免所有手機遊戲可能的資安風險。如政治媒體Politico所言，這是「典型法國做法」，法國不願和美國一樣，只針對中國的TikTok。

Politico取得法國國民議會內部信件並於22日報導，議會領袖鼓勵議員「限制」社群媒體應用程式與通訊服務，其中當然包括全球疑雲中心的中國TikTok，但也有美國平台Snap、WhatsApp、Instagram，以及俄羅斯人研發的Telegram等。

信件寫道，「有鑒於議員在職期間使用這些應用程式所暴露的風險，我們呼籲極度謹慎並建議減少使用」。

法國禁令頗令人玩味：加入西方陣營禁止TikTok，同時拒絕站邊美國。而拒絕選邊並跟隨美國地緣政治領導正是法國自前總統戴高樂（Charles de Gaulle）以來的政治傳統，在美蘇冷戰中走出第三條路。

法國科技地緣政治專家莫哈拉（Asma Mhalla）向Politico分析，「這份政治論述能使法國主權與法國科技重新回到檯面」。的確，國民議會領袖的信件中就建議同僚使用法國軟體WIMI來協作與管理計畫。

相較於荷蘭與挪威等歐洲國家近日對TikTok的建議措施，法國的禁令是「強制性」的，但懲處規章仍未出爐。

另外，有哪些應用程式屬於「娛樂性質」也還在討論，預計之後將會對各行政機關公布禁用名單。

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