北韓人擔心沒糧食 金正恩女兒卻穿著1900美元奢侈外套

金主愛（右）穿的黑色外套是Dior的大衣，市價約為1900美元。（Getty Images）

北韓 長期以來施行獨裁政治，國內的經濟環境不佳，許多民眾過著困苦的生活。然而，北韓的高級官員，特別是領導人金正恩 及其家族，卻都享有榮華富貴。近來金正恩女兒金主愛的一件名牌外套，更是掀起媒體的注意。

根據南韓媒體「中央日報日文版」報導，現任職國務委員長的金主愛，近來陪同金正恩一同視察「火星17型」飛彈試射。當時金主愛身穿的黑色大衣，經媒體調查發現是來自法國奢侈品牌Christian Dior。

這款大衣估算市價為1900美元，可說是價格不菲。這不是金氏家族的奢侈第一次被發現，早在2020年，金正恩在創黨75周年紀念活動時，就被拍到戴著瑞士IWC品牌的Portofino Automatic高級手表，一支要價約1萬2100美元。

由於北韓受聯合國安理會制裁，無法向各國進口奢侈品，因此外界懷疑金正恩的名表與女兒身上的法國奢侈品牌服飾，是「勞動黨39號室」（主要負責北韓海外地下經濟活動，如出售毒品、偽造貨幣）派遣歐洲諜報員走私購來的。