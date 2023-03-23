憂中國報復 專家：越南「不太願意」升級與美關係

美國國務卿布林肯與越南外交部長裴青山。（路透資料照片）

路透23日報導，美國推動與越南 關係今年升級的希望正面臨越南的抵制。專家表示，原因出在河內方面擔心，此時正值中美兩個超級大國關係緊張，北京可能視此舉有敵意。

美方盼望雙邊關係今年升級，理想狀況是配合7月的美越全面夥伴關係十周年。雖然美方是越方主要投資人兼最大出口市場，河內目前卻只把華府 列為第三級外交夥伴。越南的第一級夥伴包括中國、俄羅斯、印度與南韓，美國則希望加入歐盟與日本在內的第二級夥伴。但德國康拉德．阿登納基金會駐越南代表佛洛利安．費耶阿本德指出，美越關係今年升級「不再符合現實」。

儘管美越關係升級基本上屬於象徵性質，但專家引述他們跟越方官員的討論指出，越南領導人態度猶豫不決，擔心陸方可能報復。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）兼任研究員碧琪．陳（音譯）說，有鑑於中美競爭愈演愈烈跟中越之間的鄰近程度，河內當局可能不大願意正式升級美越全面夥伴關係。

記者詢問越南政府是否準備好今年升級對美關係，外交部發言人稱此事會在「適當時機」發生，並強調兩國已經享有穩固的關係。美國駐越南大使館沒有立刻回應置評請求。

專家表示，高層會談可能為美越關係在最後一刻取得突破提供機會，先安排兩國外長會面，國家領導人可能在5月G7廣島峰會場邊碰頭。

新加坡 「尤索夫伊薩東南亞研究所」資深研究員黎洪和（Le Hong Hiep）表示，沒有人懷疑越南想要升級對美關係，但今年不可能，而且「升級也許不再是華府未來的優先事項」。